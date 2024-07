Concluso con successo il primo corso di Marketing Digital Specialist a Marsala

23/07/2024 11:28:00

Si è conclusa con grande successo a Marsala la prima edizione dell'Academy "Marketing Digital Specialist", un programma formativo innovativo nato dalla sinergia tra Randstad Italia, leader mondiale nel settore delle risorse umane, e Bussolaweb, affermata web agency siciliana.

Il corso, della durata di sei settimane, ha visto la partecipazione di 9 giovani studenti selezionati che, seguiti da professionisti esperti di Bussolaweb, hanno acquisito competenze pratiche e conoscenze approfondite in materia di marketing digitale. "Siamo orgogliosi di aver concluso con successo la prima edizione del nostro corso Marketing Digital Specialist", ha dichiarato Margherita Lo Medico, Sales Consultant di Area presso Randstad Italia. "Rappresenta un importante passo avanti nel nostro impegno per valorizzare i talenti del territorio e rispondere alle esigenze delle aziende che cercano figure professionali altamente qualificate nel campo del marketing digitale".

Un programma formativo completo e orientato al mercato del lavoro, che ha coperto un’ampia gamma di argomenti, tra cui Content Marketing, SEO (Search Engine Optimization), Graphic Design e Web Analytics. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il corso realizzando progetti concreti per aziende locali.

"Il corso 'Marketing Digital Specialist' rappresenta un importante ponte tra la domanda di professionisti qualificati nel campo del marketing digitale e l'offerta di formazione adeguata", ha dichiarato Maurizio Falco, Amministratore di Bussolaweb. "Siamo convinti che questa iniziativa contribuirà a ridurre lo scarto tra le competenze richieste dalle aziende e quelle possedute dai lavoratori".

Un elemento distintivo di questa prima edizione del corso è stato il coinvolgimento dei professionisti e imprenditori del territorio, che hanno arricchito le lezioni con la loro esperienza e competenza. Baldo Maria Palermo, Rossella Marino Abate, Guglielmo Bonini, Fabio Martinciglio e Marco Catalano hanno portato una prospettiva pratica e concreta, stimolando il dibattito e rispondendo alle domande degli studenti.

ll successo della prima edizione dell'Academy "Marketing Digital Specialist" segna la prima delle collaborazioni tra Randstad Italia e Bussolaweb per promuovere la formazione e lo sviluppo professionale nel territorio. Le due aziende hanno già in cantiere nuovi progetti per offrire opportunità formative rivolte alle aziende, con programmi in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

RANDSTAD è la multinazionale olandese attiva dal 1960 nella ricerca, selezione, formazione di Risorse Umane e somministrazione di lavoro. Presente in 39 Paesi con oltre 40.000 dipendenti, Randstad offre una vasta gamma di servizi HR, tra cui reclutamento, selezione, formazione, gestione del personale e outsourcing.



Bussolaweb è una web agency siciliana con sede a Marsala. L'azienda offre una gamma completa di servizi di web marketing, dalla creazione di siti web e piattaforme e-commerce alla gestione dei social media e alle soluzioni di SEO professionale.



Per ulteriori informazioni sul corso "Marketing Digital Specialist" e su come candidarsi, è possibile contattare la filiale Randstad di Palermo (+39 0916090230, palermo@randstad.it).



