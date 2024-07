La notte di Ferragosto su Rmc101 c'è "Music For Italy"

23/07/2024 20:20:00

La notte di Ferragosto su RMC101, la radio più ascoltata in provincia di Trapani andrà in onda Music For Italy.

Francesco Borbone AD di Syndimedia annuncia il progetto per la notte di Ferragosto 2024 in reti unificate con Music For Italy. L’evento mediatico sarà presente nelle migliori radio FM e TV regionali di tutta Italia a partire dalle ore 23 fino alle 07 del mattino, suddividendosi in tre line-up con i grandi nomi internazionali del panorama di musica elettronica: Gabry Ponte, Justri, Timmy Trumpet, Oliver Heldens, Sunnery James & Ryan Marciano, Jack Back, Nicky Romero, Purple Disco Machine e Joel Corry.

Con il lancio del progetto, Syndimedia annuncia la sua prima sponsorship ufficiale con Urban Rebel Pr e Amaro Zen, che supporteranno l’evento attraverso i social del gruppo con una line-up esclusiva insieme ai dj producer Kenn Colt, Liquidfive, Faustix, Studio Enjoy, Artichokes, Redeem, Nicolas Lacaille, Lumberjack, Gary Caos e il duo Klod’N’Lodd.

Francesco Borbone, fondatore del gruppo, spiega l’importanza della partnership con Urban Rebel Pr: "E' un’agenzia di pubbliche relazioni del panorama dance mondiale che rappresenta un incredibile roster di talenti, dove vengono presentati e pubblicati mensilmente su Full Nation e House Club Set Radio per tutti i paesi Europei. Il nostro obiettivo è supportare la buona musica, il talento e la professionalità di ogni singolo individuo emergente o di fama mondiale, difendendo tutto il settore musicale italiano e non solo."