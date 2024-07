"Shock Da Ground 2024", street Basket e spettacolo a Marsala dal 25 al 28 Luglio

24/07/2024 15:00:00

Marsala si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi dell'estate sportiva siciliana: "Shock Da Ground 2024". Dal 25 al 28 luglio, Piazza della Vittoria sarà il palcoscenico di un'emozionante manifestazione dedicata allo street basket 3x3, combinando sport, intrattenimento e cultura urbana. Questo evento, unico nel suo genere, gode del patrocinio dell'Amministrazione Grillo e della partnership con la FIP Sicilia.

Giunto alla sua ennesima edizione, "Shock Da Ground" è diventato un punto di riferimento per gli appassionati di basket 3x3. Quest'anno, oltre alle finali regionali giovanili organizzate dalla FIP Sicilia, l'evento si arricchisce di una novità importante: l'assegnazione della categoria "Master". Questo riconoscimento fa del torneo l'unica tappa in Sicilia del Circuito 3x3 Estathè, qualificante per le Finals nazionali che si terranno a Cesenatico in agosto. Qui, le squadre si contenderanno il titolo di Campioni d’Italia 2024, elevando ulteriormente il prestigio del basket 3x3 a Marsala.

Le competizioni si svolgeranno ogni giorno dalle 15:30 fino a tarda sera, offrendo non solo un intenso spettacolo sportivo ma anche una serie di esibizioni artistiche. I canestri acrobatici degli Space Jumpers promettono di stupire il pubblico con le loro spettacolari performance. L'intrattenimento sarà arricchito dalla presenza di ospiti come Gigi L'altro, Lorrè, Dj Yanez e Lightningman the Robot, figure di spicco della scena artistica urbana. Il gran finale sarà segnato dal concerto del rapper Mondo Marcio, che chiuderà in grande stile questa edizione di "Shock Da Ground".

Con oltre dieci anni di storia alle spalle, gli organizzatori di MVP continuano a portare passione e innovazione in un evento che unisce sport e cultura, creando un mix perfetto per le nuove generazioni di cestisti e amanti dello street culture. "Shock Da Ground" non è solo un torneo di basket, ma una vera e propria festa che celebra l'energia e la creatività giovanile, offrendo un'esperienza indimenticabile sia per gli atleti che per gli spettatori.