Il Trapani cresce bene: è 1-1 con il Cosenza in amichevole

24/07/2024 19:23:00

Un pareggio con il Cosenza, formazione di serie B, per certificare i passi in avanti che sta compiendo. E' quello ottento dal Trapani che impatta 1-1 con i calabresi nella seconda amichevole stagionale in vista del prossimo campionato di serie C, mostrando interessanti passi in avanti rispetto alla prima uscita, la sconfitta per 3-1 contro la Lazio la settimana scorsa.

L'allenatore Alfio Torrisi ha confermato il 4-3-3 come modulo, con Seculin a difendere la porta granata, quindi, la linea di difesa era composta da Celiento e Gelli come centrali e da Ciotti e Martina come esterni. A centrocampo, i tre scelti per cominciare la partita con i calabresi sono stati Crimi, Carraro e Mastrantonio, mentre, in avanti, si è visto dal primo minuto Kanoute, al suo esordio considerato che contro la Lazio non era sceso in campo e, al suo fianco, c'erano Zuppel e Fall.

Nella ripresa, poi, c'è stata una vera e propria girandola di cambi e, tra quelli che non sono stati utilizzati spicca Udoh, anche se la società non ha comunicato il motivo del mancato utilizzo. E poi, non sono scesi in campo gli ultimi arrivati, da Bifulco a Marino fino a Sartore, aggregatosi ai granata soltanto da poche ore.

Il primo tempo si è concluso sullio 0-0, con il Trapani che ha messo in mostra buone trame di gioco, trovando, poi, il gol del vantaggio al sesto minuto della ripresa grazie a una punizione calciata in modo magistrale da Oliver Kragl. Un bolide che non ha lasciato scampo al portiere calabrese Micai.

Il pareggio dei calabresi è arrivato al 25' con il calcio di rigore di Kouan e concesso dal direttore di gara in seguito a un malinteso tra il portiere Ujkai, entro nel secondo tempo al posto di Seculin, e Mastrantonio il quale, alla fine, ha atterrato in piena area proprio Kouan, autore della rete del pari.