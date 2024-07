 "Egadi Estate 2024", successo per il Concerto della Njcabanda a "Favignana in Musica"

24/07/2024 12:05:00

Grande partecipazione di pubblico al concerto della Njcabanda, svoltosi ieri sera presso l'ex Stabilimento Florio, nell'ambito della rassegna "Favignana in Musica", organizzata dall'Associazione "Aegusea" Nuova Vincenzo Bellini con il patrocinio del Comune.

L'orchestra, diretta dal Maestro José Alcácer Durá, composta da giovani di Favignana e di diverse regioni italiane e spagnole, ha eseguito brani di grande successo, emozionando gli spettatori presenti.

"Desidero esprimere la mia gratitudine a tutti i ragazzi e i colleghi che si dedicano con impegno al nostro progetto", dice José Alcácer Durá. "Un ringraziamento speciale va ai musicisti di Favignana che hanno creduto in questa iniziativa. È grazie alla loro fiducia e al loro duro lavoro che possiamo continuare questo percorso. Questo progetto è di fondamentale importanza, in particolare per i giovani di Favignana. Il nostro obiettivo è fornire loro gli stimoli necessari affinché, un giorno, possano portare con orgoglio il nome delle Egadi nel mondo intero".

Il sindaco Francesco Forgione, intervenendo al termine del concerto, ha elogiato i giovani musicisti e il maestro: "L'incontro tra ragazzi di diverse regioni - ha detto - è un arricchimento. Questa contaminazione culturale, unita alla bellezza del nostro territorio, della nostra storia, del nostro mare, rende tutto più speciale".

Forgione ha anche sottolineato l'altissimo valore culturale e sociale della manifestazione: "Questa rassegna - ha detto - dimostra quanto siano preziose le nostre isole e come sia possibile coniugare l'offerta turistica con quella culturale. Questo è il senso di questo concerto e degli altri eventi in programma. Ringrazio l'Associazione "Aegusea" e la banda per l’organizzazione e per avere reso tutto ciò possibile".