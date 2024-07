Marsala, l'amministrazione Grillo annuncia: "entro maggio la proposta del PUG"

24/07/2024 06:00:00

“Il Nuovo Piano urbanistico Generale sarà adottato in Giunta entro l’estate 2025”, è questo l'annuncio fatto dal sindaco Massimo Grillo e del dirigente Pier Benedetto Mezzapelle.

Si è svolto ieri, infatti, il terzo incontro con la stampa per comunicare i risultati ottenuti e gli obiettivi da raggiungere entro il 2025 dall’Amministrazione Grillo sul fronte della Pianificazione Urbanistica della città. Presenti all'incontro il sindaco Massimo Grillo, il vice Giacomo Tumbarello e il dirigente Pier Benedetto Mezzapelle, è stata fornita una panoramica sullo stato di avanzamento dei diversi piani che confluiranno nel Piano Urbanistico Generale (PUG).

Durante la conferenza stampa il dirigente Mezzapelle ha parlato pure di canile, la struttura per evitare il sovraffollamento dovrà fare fronte a un trasferimento di alcuni cani presso il Dog Village di Gela, nel frattempo l’area del canile è stata esternalizzata per garantire maggiore efficienza e cura alla popolazione canina lì presente.

Mancano ancora, però, le azioni volte a sensibilizzare la cittadinanza per adottare i cani del canile, che spesso sono condannati a restare lì fino alla fine dei loro giorni.

Per quel che riguarda la Riserva dello Stagnone, a specifica domanda su quel che intende fare l'amministrazione, vista l'approvazione in consiglio comunale di un emendamento al Dup che è un ennesimo duro colpo allo Stagnone, l'amministrazione non ha risposto, mentre il dirigente Mezzapelle ha detto "ci deve essere un delicato equilibrio tra ciò che è ambiente e naturalità ma anche la vivibilità, e quindi tutto ciò che porta anche a delle attività antropiche, legate ai chioschi o alle attività legate al kite surf. Proprio per questa ragione, entro maggio bisognava dare un incarico per quanto riguarda la redazione di questo piano di utilizzo della Riserva dello Stagnone. L'incarico è stato affidato e a giorni vedrò il professionista che ha già una bozza e spero di poterlo portare in maniera definitiva entro la fine dell'anno, non per una approvazione però, perché il piano di utilizzo della Riserva ha la necessità di avere tutta una serie di passaggi legati alla Valutazione di incidenza ambientale e alla Valutazione Ambientale Strategica che sono fondamentali per questa tipologia di piano. E' giusto tenerne conto e valutare il possibile impatto che queste attività hanno sulla naturalità, sugli uccelli, sull'habitat costiero. Su questo vi posso assicurare che saremo molto attenti e sarò molto attento, per evitare quello che è successo negli anni passati; ricordo che a me facevano vedere delle foto degli anni '70 delle zone del lato sud di Marsala, dove la zona era piena di dune e purtroppo è stata cementificata e per questo abbiamo trovato, da quando sono arrivato io e l'amministrazione, duemila pratiche di ordinanze di demolizione che stiamo portando avanti".

Questa la situazione, secondo quanto annunciato dall'amministrazione, in particolare dall'assessore Tumbarello sui piani di utilizzo e regolamenti che poi confluiranno nel PUG:

Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo - "Adottato dal Consiglio comunale, è attualmente in fase di istruttoria presso l'Assessorato Regionale Territorio Ambiente. A breve, il Piano tornerà in Consiglio Comunale per l'approvazione definitiva. Si prevede che Marsala possa avere il suo Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo entro l'anno. Questo piano regolamenterà le attività economiche dell'Area Demaniale, inclusi gli aspetti relativi alla sicurezza della balneazione, agli accessi al mare, all'inclusività, e alle attività economiche e commerciali. È disegnato per favorire l'espansione delle attività esistenti, aumentando le opportunità economiche del territorio".

Regolamento Edilizio Comunale - "Approvato due mesi fa, sostituisce quello del 1981. Aggiornato alle nuove esigenze, il regolamento accoglie le richieste provenienti dalle categorie professionali e dagli Ordini di architetti e ingegneri. Affronta temi come la distanza dai confini, i servizi igienici delle attività commerciali e ricettive, le altezze delle strutture, gli spazi esterni e gli orari delle attività di cantiere, tenendo conto della vocazione turistica della città".

Piano del Centro Storico - "Regolamenta le attività nel cuore della città, catalogando i vari edifici esistenti a tutela delle emergenze architettoniche e definendo le attività consentite all'interno del perimetro. È in attesa di adozione da parte del Consiglio comunale".

Piano di Utilizzazione della Preriserva - "Avviati gli studi preliminari per la redazione del piano, si prevede di poterlo trasmettere al Consiglio comunale entro il prossimo autunno".

Piano Urbanistico Generale (PUG) - "Tutti i piani sopra citati confluiranno nel Piano Urbanistico Generale, che ridisegnerà la città per i decenni a venire, basandosi sui principi di sostenibilità, limitazione del consumo del suolo e recupero del patrimonio edilizio esistente. Gli studi propedeutici sono stati completati o sono in via di completamento. Si prevede di avere una redazione preliminare del piano entro quest'anno, con trasmissione definitiva al Consiglio comunale entro l’estate del 2025.Il sindaco Massimo Grillo e l'assessore Giacomo Tumbarello, assieme all’ing Mezzapelle, si sono impegnati a raggiungere degli obiettivi che hanno un’importanza storica e destinati a disegnare la città per le prossime generazioni, tenendo conto dei cambiamenti sociali ed economici degli ultimi 30 anni, come la vocazione turistica. "Stiamo lavorando per una città più sostenibile, limitando il consumo di suolo e recuperando il patrimonio edilizio esistente”.

Qui gli altri obiettivi e le date entro le quali dovrebbero essere attuati da parte dell'amministrazione Grillo:

Per quanto riguarda il Porto: Entro settembre, la Regione Siciliana, grazie al lavoro svolto dal capo del Genio Civile di Trapani, ing Giuseppe Marino, perfezionerà il contratto per l'avvio della progettualità.

Accessi al mare: Entro il 30 aprile 2025 verrà definito il programma per gli accessi al mare.

Piano Paesaggistico: Attivate le procedure per la revisione del Piano, secondo cronoprogramma.

Canile Municipale: Migliorata la gestione del canile, con l'esternalizzazione dei servizi di pulizia, mensa dei cani e reperibilità, riducendo il sovraffollamento.

Piano Protezione Civile: Entro agosto verranno completati tutti gli adempimenti per l’aggiornamento del Piano.

Beni Comunali non censiti: Ultimata la ricognizione di verifica entro l'anno, avvio delle procedure per l’assegnazione dei beni.

Beni Comuni: Entro dicembre, aggiornamento dell’elenco dei beni comuni e pubblicazione di avviso aperto senza scadenze.

Arredo Urbano Lungomare: Entro l'anno verrà conclusa la fornitura e definito anche l’arredo del lungomare boeo.

Infine, riguardo al cronoprogramma dei lavori del Waterfront e la riqualificazione di via Verdi e area limitrofa al porto, il sindaco ha ribadito che il termine previsto sarà giugno del prossimo anno.

Qui intervista al sindaco Massimo Grillo e al dirigente Pier Benedetto Mezzapelle.

Marsala, "entro maggio 2025 la proposta del Piano Urbanistico Generale" from Tp24 on Vimeo.