Mazara, in corso la derattizzazione del territorio

24/07/2024 07:45:00

Fino a domani 25 luglio verrà effettuato un nuovo ciclo di interventi di derattizzazione del territorio comunale di Mazara del Vallo dopo quelli avviati alla fine del mese di febbraio e proseguiti nei mesi di aprile, maggio e giugno. Non sono previsti particolari accorgimenti per la popolazione.

Ad inizio della prossima settimana, inoltre, proseguiranno anche gli interventi di disinfestazione avviati sempre nel mese di febbraio.

Entrambi i servizi, per l’anno in corso, sono stati affidati dall’amministrazione comunale con determinazione dirigenziale all’impresa Tecnoigiene di Mazara del Vallo.

Divieto di balneazione sotto il ponte che collega Mazara a Bocca Arena - "Il recente monitoraggio delle acque siciliane condotto da Goletta Verde ha confermato che il mare di Mazara del Vallo gode di ottima salute. Appare utile sottolineare che anche le acque in prossimità della foce del fiume Delia nei pressi del ponte che collega il lungomare a Bocca Arena sono di ottima qualità. Tuttavia, resta in vigore l'ordinanza n. 25/2024 di divieto di balneazione in quel piccolo tratto 'per altri motivi', in quanto è una zona di mare proprio adiacente la foce del fiume. E come tutti i tratti di mare e di costa interessati da immissioni di canali, torrenti, fiumi e depuratori, a prescindere dalla qualità delle acque, tali tratti non possono essere adibiti alla balneazione.

Ribadiamo comunque che il mare di Mazara del Vallo è tra i più puliti della Sicilia. Le acque di fronte ai lidi Kikis, Buxutu e lungo tutto il lungomare sono assolutamente pulite e balneabili. Anche i tratti dinanzi alla spiaggia in città e lungo gli splendidi litorali di Tonnarella e Bocca Arena sono eccellenti. Invitiamo pertanto turisti e visitatori a fruire del nostro mare pulito e delle nostre spiagge e litorali nonché dei servizi offerti da tutti i lidi autorizzati e tutti i tratti di spiaggia libera, che abbiamo anche dotato di doccette, giochi e contenitori di rifiuti".

Lo ha detto il sindaco di Mazara del Vallo Salvatore Quinci, rispondendo ad un invito rivoltogli in consiglio comunale a chiarimento dei motivi inerenti il divieto di balneazione nel solo tratto di mare e di costa sotto il ponte che collega il lungomare a Bocca Arena.