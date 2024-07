Marsala, dopo 23 anni si rivedono gli alunni del Plesso San Carlo

24/07/2024 00:00:00

Emozione e nostalgia hanno caratterizzato la serata del 18 luglio 2024 al ristorante pizzeria Marè di Marsala, dove si è tenuta una cena di classe per gli ex alunni del Plesso San Carlo, un distaccamento dell'Istituto Comprensivo Sirtori ormai chiuso.

Diciassette erano gli alunni della classe dal 1996 al 2001, ma solo nove sono riusciti a partecipare all'incontro, organizzato per celebrare i 23 anni dalla fine della quinta elementare. L'idea è nata da una delle maestre ed è stata poi realizzata da un'ex alunna, che grazie ai social network e al passaparola è riuscita a rintracciare tutti i compagni.

Presenti anche tre delle maestre che li avevano accompagnati lungo il percorso scolastico: Angela Mirabile (matematica e scienze), Maria Fici (italiano) ed Enza Armato (inglese).

La serata è stata all'insegna dei ricordi e delle risate per gli ex compagni, che hanno potuto rivivere i momenti spensierati dell'infanzia e rinnovare vecchie amicizie. Un'occasione per ritrovarsi dopo tanti anni e ripercorrere insieme un pezzo importante della loro vita.

In foto da sinistra:

Gli alunni: Lea Pavia, Giusy Lombardo, Margherita Ingoglia, Jessica Scuderi, Lucia Titone, Alessandra Lombardo, Enrico Titone, Danilo Cialona, Piero Lupo.

Le maestre: Maria Fici, Angela Mirabile, Enza Armato.

Un evento carico di emozioni che ha segnato un importante momento di condivisione e di ricongiungimento con il passato, dimostrando ancora una volta la forza dei legami creati in quegli anni scolastici.