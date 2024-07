Mazara: torna la "Cattedrale Segreta" e le visite guidate d'estate

24/07/2024 16:00:00

Visitare angoli della Cattedrale dove, normalmente, è impossibile andarci e poi di sera salire sulla terrazza che s’affaccia in piazza della Repubblica e sul campanile. Anche quest’anno torna “La Cattedrale segreta”, l’iniziativa che apre le porte della Cattedrale Ss. Salvatore ai visitatori, alcune sere di luglio e agosto. La prima data in calendario è stata il 18 luglio ma si continuerà giovedì 25

luglio, giovedì 8 e giovedì 22 agosto. Quattro sono i turni: alle ore 21, 21,30, 22 e 22,30. La visita dura 40 minuti circa ed è guidata dal docente Danilo Di Maria, con la collaborazione di alcuni studenti del Liceo “Adria-Ballatore”. Si inizia da dietro l’altare centrale per poi attraversare il corridoio dietro “La Trasfigurazione” e arrivare in una stanza dove potere ammirare i resti del muro

normanno della Cattedrale e alcune straordinarie opere d’arte religiosa. Si passa dalla sala capitolare per poi raggiungere il terrazzo della Cattedrale che si affaccia su piazza della Repubblica. A piccoli gruppi si potrà salire sul campanile. I gruppi ammessi sono di massimo 20 persone a turno. Per partecipare sarà richiesto un piccolo contributo che servirà per il restauro della tela del Velasco che raffigura i Santi Vito, Modesto e Crescenzia.

AL MUSEO DIOCESANO WEEK-END D’ARTE PER “MUSEO SOTTO LE STELLE” - Week-end d’arte – da venerdì 2 agosto a domenica 4 agosto – al Museo diocesano di Mazara del Vallo per l’iniziativa “Museo sotto le stelle”. Tre giorni di iniziative che si terranno nell’atrio del Museo diocesano che, per l’occasione, rimarrà aperto per le visite serali. Si inizia venerdì 2 agosto, ore 21,30, con Francesca Paola Massara (direttrice del museo) e Gaetano Alagna che parleranno del restauro della statua di San Bartolomeo. Il restauro ha cercato di consolidare alcune parti lese, e conservare e far riemergere ciò che restava della elegante decorazione dorata. Datata al secolo XVI, è espressione monumentale di una devozione fortemente legata al territorio. Alla presentazione sarà presente il Vescovo. Sabato 3 agosto, ore 21,30, relazioneranno Alessandro Abrignani (Nuove scoperte archeologiche nella Diocesi di Mazara e i rapporti con l’Africa Romana) e Mario Tumbiolo (L’ipogeo di San Bartolomeo a Mazara). Domenica 4 agosto, ore 21,30, presentazione del volume di Rosaria Basile “Notturni incantati. Osservazioni poetiche del mondo”. Converserà con l’autrice Vincenzo Corseri. Dal 30 luglio al 5 agosto, il Museo sarà aperto tutti i giorni dalle 10 alle 12,30 e

dalle 16 alle 18.