25/07/2024 06:00:00

La notizia girava da alcuni giorni: il Marsala stava trattando l'acquisizione del titolo sportivo del Mazara 46 per approdare direttamente in Eccellenza senza passare dai rischi del ripescaggio. Ad avvalorare le voci, la presenza a Marsala, in questi giorni, del Vice Presidente e nuovo socio del sodalizio lilibetano Leonardo Curatolo che ha effettivamente gestito i passaggi legali dell'operazione. L'imprenditore marsalese, con interessi lavorativi nei Balcani, ha presenziato alla conferenza stampa di ieri sera tenutasi presso la sede sociale di Piazza Marconi ed ha illustrato quella che è una programmazione societaria fatta di piccoli ma sostanziali passi in avanti che in effetti la società, in tempi non sospetti e più precisamente dall'anno scorso, ha sempre con praticità effettuato. Un atteggiamento propositivo che dopo il comprensibile iniziale scetticismo dei tifosi dall'insediamento societario, si è trasformato in entusiasmo dopo la buona stagione appena trascorsa e che fa presagire ad una bella annata calcistica tra gli spalti del Nino Lombardo Angotta.

Le novità sono relative anche al nome societario che è cambiato da Football Club Marsala in Marsala 1912, una chicca, quella del riferimento all'anno di nascita del Calcio a Marsala, tante volte richiesta anche dai tifosi azzurri durante la passata stagione e che vista la trasformazione in società a responsabilità limitata concede un carattere di professionalità e di partecipazione emotiva al soggetto sportivo che ne amplia gli orizzonti futuri. Anche se ieri Curatolo non ha parlato di promozione o di campionato di alta classifica, ha posto l'accento sull'intenzione societaria di voler garantire un futuro roseo di grandi soddisfazioni per i colori azzurri grazie ad una programmazione economica professionale che possa garantire una stabilità sportiva ormai dimenticata dai tifosi azzurri che se gioivano un anno, nel successivo si disperavano. Una stabilità che almeno ad oggi porta il Marsala 1912 a giocarsi le sue chances nel campionato di Eccellenza. Curatolo, oltre che di presenza, ha voluto ringraziare il Presidente Giampiero Giacalone ed il Direttore Generale Cosimo Tumbarello del sodalizio mazarese per la loro professionalità e dopo aver invitato i tifosi a sottoscrivere l'imminente campagna abbonamenti ha chiuso la conferenza stampa tra gli applausi dei presenti.