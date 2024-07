I fatti del 25 Luglio 2024: Netanyahu al Congresso, Mattarella difende la stampa, è legge il salva - casa

25/07/2024 07:39:00

E' il 25 Luglio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Netanyahu ha parlato al Congresso statunitense definendo la guerra con Hamas uno scontro tra civiltà e barbarie. Assenti molti democratici, presente Elon Musk

• Kamala Harris si è guadagnata il titolo di brat da una popostar celebre tra i ragazzi: sembra stia puntando all’elettorato femminile e giovane

• Il ministro degli esteri ucraino ha detto che il suo Paese sarebbe aperto al dialogo con i russi

• La sinistra francese ha finalmente proposto un candidato premier: l’economista Lucie Castets, che però ha mandato in rosso i conti di Parigi. Macron prende tempo e rimanda la formazione del nuovo governo a dopo le Olimpiadi

• Mattarella, nel discorso alla tradizionale cerimonia del Ventaglio, ha difeso la libertà d’informazione e ribadito il sostegno all’Ucraina. Poi ha letto una lettera ricevuta da un gruppo di detenuti, che lamentano condizioni invivibili





• È legge il decreto salva-casa, rimandata la discussione sulla legge svuota-carceri, approvate nuove norme anti-liste d’attesa per le visite mediche

• L’Onu dice che gli affamati nel mondo aumentano invece di diminuire, sono più di 700 milioni

• La siccità al sud non dà tregua, ne scrive anche il New York Times, per il disappunto del ministro Santanché. Intanto una ricerca dice che le gelate notturne in Italia sono quasi sparite

• Sinner ha la tonsillite, perciò non parteciperà alle Olimpiadi

• È morta una terza persona tra i feriti nel crollo del ballatoio alla Vela di Scampia: è Patrizia Della Ragione, 53 anni

• Una trentina di turisti sono scesi terrorizzati da una funivia che era precipitata per un tratto; nessuno è rimasto ferito. È successo domenica a Cortina d’Ampezzo

• Le maestre di un asilo nido nel milanese sono ai domiciliari: maltrattavano i bambini a loro affidati

• La Rai è stata multata per pubblicità occulta: non ha vigilato su John Travolta, che a Sanremo aveva esibito delle scarpe da ginnastica per le quali era sponsor

• È morto a novant’anni il musicista blues John Mayall, aveva suonato con Fleetwood Mac e Eric Clapton

• La casa in cui Pasolini, trentenne e povero, visse con la madre è stata donata al comune di Roma dal produttore di film che l’aveva comprata all’asta

Titoli

Corriere della Sera: Richiamo del Colle / «Eversivi gli atti / contro la stampa»

la Repubblica: Il Sud lasciato a secco

La Stampa: «Eversivi gli atti contro la stampa»

Il Sole 24 Ore: Da Nord a Sud caos liste d’attesa

Avvenire: Un mondo in fame

Il Messaggero: Liste d’attesa, taglio per legge

Il Giornale: Il salva-casa è legge

Leggo: «Carceri indecorose per un paese-civile»

Il Fatto: Pusher, ladri e tangentari: / tutti fuori dopo 60 giorni

Libero: La patacca europea

La Verità: La trappola dei visti per immigrati

Il Mattino: Tutta Napoli / con Scampia

il Quotidiano del Sud: Meno male che Sergio c’è

il manifesto: La sventagliata

Domani: La lezione di Mattarella al governo / «Eversivi gli atti contro i giornalisti»