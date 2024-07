Inizia oggi il Salìber Fest. Incontri con Claudia Lanteri e Dario Voltolini

25/07/2024 11:34:00

Inizia oggi, giovedì 25 luglio, alle ore 18.00 presso il castello normanno-svevo

di Salemi la quarta edizione del Salìber Fest, il festival letterario organizzato dall’ass. culturale Liber…i con la direzione artistica di Filippo Triolo.

Inserito all’interno della Settimana delle Culture cittadina e patrocinato dall’Assessorato Regionale al Turismo e da quello alla Famiglia e Politiche Sociali, il festival è reso possibile grazie ai patrocini onerosi della Città di Salemi e dell’Assemblea Regionale Siciliana oltre a numerosi sponsor e partner locali e non che sostengono l’iniziativa.

Tema di questa quarta edizione sono le “Fragilità”, dalla malattia alla morte, dal Sud alla lingua, dall’editoria indipendente alla detenzione minorile, fino al ruolo sociale della Scuola.

In maniera particolare oggi sarà l’esordio di Claudia Lanteri, libraia a Palermo e autrice de “L’isola e il tempo” nella collana Unici di Einaudi editore, ad aprire le danze. Un romanzo fuori da ogni canone e con una triplice forza: una struttura insolita, un ritmo serrato e una penna rara. Una storia ambientata a Linosa, l’isola mai nominata, un mistero irrisolto per anni e una voce indimenticabile, quella del protagonista Nonò, in equilibrio precario tra ricordo e verità dei fatti.

Dopo Lanteri, sarà la volta di un breve reading da “Tifone” per omaggiare Joseph Conrad nel centenario della morte oltre ad un contributo musicale del Maestro violoncellista Nicola Guirreri.

Alle 19.00 sarà la volta di Dario Voltolini, reduce dal secondo posto ottenuto al Premio Strega di quest’anno con il suo “Invernale” edito da La nave di Teseo. La storia di un figlio, Dario, e del padre macellaio, Gino, di un pollice tagliato, la spossatezza che ne segue e di una diagnosi ferale a segnare la fine. Il figlio Dario, ventenne, immerge lo sguardo nella carne del padre che si deteriora, e nella malinconia del congedo.