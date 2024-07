Marsala, tutto pronto per Il Mare Colore dei Libri 2024

25/07/2024 17:12:00

E’ tutto pronto per la quarta edizione de ‘Il mare colore dei libri’,

il festival letterario che promuove le produzioni editoriali contemporanee e valorizza l’importanza della lettura.

A Marsala, da venerdì 26 a domenica 28 luglio, al Complesso Monumentale di San Pietro, in via Ludovico Anselmi Correale n. 12, tante presentazioni, iniziative, arte, stand dove trovare i migliori cataloghi delle case editrici; spazio anche ai laboratori per i più piccoli nella vicina ex Chiesa San Giovannello di via Andrea D’Anna.

Il Festival aprirà le porte alle ore 17.30; ogni giorno le iniziative culturali prenderanno il via alle 18 e si protrarranno fino alle 24. Ogni ora sono previsti 4 incontri in contemporanea in quattro diversi punti del Complesso San Pietro; negli stand espositivi si potranno trovare (ed acquistare) i cataloghi di diversi marchi editoriali. Pochi gli editori presenti: Multiverso Edizioni, Editrice Antroposofica, Tipheret Editore, Bonfirraro Editore, PAV Edizioni, Sellerio, Marotta&Cafiero editori, Navarra Editore, Il Circoletto.

Tutto il programma:

VENERDÌ 26 LUGLIO 2024:

Ore 17.30 - Cortile interno: Inaugurazione quarta edizione Il mare colore dei libri

Ore 18 - Sala Conferenze: Incontro a cura dell'associazione Arti di Filo - Intervengono Gisella Tamagno, Alessandro Abrignani, Francesca Genna e Amine Ayari

Ore 18 – Cortile interno: "L'estate di Sicari” di Luigi Galluzzo Laurana Editore - Dialoga con l’autore Alan Scifo

Ore 18 - Aula Multimediale: “L’incontro e altre storie” di Enrico Borgatti. Editore CR Compagnie Riunite - Dialoga con l’autore Eleonora Lo Curto

Ore 19 - Palco centrale: “Romanzo urbanistico. Storie dalle città del mondo”

di Maurizio Carta Sellerio - Dialoga con l’autore Enrico Caruso.

Ore 19 - Sala Conferenze: "Di cose, fatti e animali siciliani" di Diego Mormorio Avagliano - Dialoga con l’autore Chiara Putaggio

Ore 19 - Cortile interno: “Ballando s’impara. Racconti per cacciatori di sogni” di Salvatore Giampino Cosemoltocreative Editore - Conversano con l’autore Caterina Martinez e Francesco Vinci

Ore 19 - Aula Multimediale: “Zizzania"di Marco Boccia Navarra Editore - Dialoga con l’autore Achille Sammartano

Ore 20 - Sala Conferenze: "L'armata del diavolo" di Girolamo Ferrara

e Francesco Petruzzella Navarra Editore - Dialoga con gli autori Rino Giacalone

Ore 20 - Cortile interno: "Se Colapesce si stancasse” di Alan Scifo Navarra Editore - Dialogano con l’autore Antonella Ingianni e Caterina Krumbiegel

Ore 20 - Aula Multimediale: Incontro Patti per la lettura, festival letterari e biblioteche di pubblica lettura in rete. Alleanze e strategie per la promozione del libro. Intervengono: Milena Cudia (Biblioteca comunale Struppa, Marsala), Domenico Occhipinti con la presentazione del libro “Seguirà firmacopie. Festival e rassegne in Sicilia” (Navarra), Barbara Lottero (Otium) con la presentazione del libro poster_Acque Calme. Evento coordinato da Renato Alongi (BiblioTP) e realizzato in collaborazione con la Rete rassegne e festival letterari trapanesi.

Ore 20 - Palco centrale: Omaggio a Nino Culicchia - Interventi di Nino Guercio, Alessandro Tarantino, Francesco Vinci e Nino Sammartano. Saranno presenti i familiari. Con l’occasione verrà presentato il libro di imminente pubblicazione per Navarra Editore dedicato al giornalista marsalese scomparso.

Ore 21 - Sala Conferenze: Reading con Marinella Manicardi legge Patrizia Cavalli - Introduce Francesco Vinci

Ore 21 - Cortile interno: "Della memoria e del disincanto" di Diego Maggio Navarra Editore - Conversano con l’autore Luisa Romagnoli e Aristide Tassone

Ore 21.30 - Palco Centrale: incontro musicale Rosa di bocca La donna che viene dal mare di e con Enrica Crimi

SABATO 27 LUGLIO 2024

Ore 18 - Palco Centrale: "Scene di caccia” di Gianfranco Buffa Publinews - Dialoga con l’autore Gaspare De Blasi

Ore 18 - Sala Conferenze: La vocazione di perdersi un film di Francesco Clerici e Mattia Colombo prodotto da Spazio b**k a cura de Il circoletto

Ore 18 - Cortile interno: “Il sicario e Shakespare” di Vito Lo Scrudato

Navarra Editore - Conversano con l’autore Maria Luisa Asaro e Virginia Asaro

Ore 19 - Palco Centrale: "Domani c'è scuola” di Antonella Di Bartolo Mondadori - Conversano con l’autrice Antonella Milazzo e Fiorella Florio. In collaborazione con l'associazione Il rumore delle idee

Ore 19 - Sala Conferenze: "Trame tradite”di Bia Cusumano Navarra Editore - Conversano con l’autrice Antonella Marascia e Sara Parrinello

Ore 19 - Cortile interno: "Le stanze dimenticate"di Francesca Letizia Piccione Ed. CTL - Dialoga con l’autrice Giovannella Licari

Ore 19 - Aula Multimediale: "Pietro Belvedere, il discorso del sindaco" di Antonio Belvedere Quaderni bagheresi Autoproduzioni - Conversano con l’autore Antonella Ingianni, Bruna Scimonelli, Maurizio Padovano

Ore 20 - Palco Centrale: "Controvento. Racconti di frontiera" di Attilio Bolzoni Zolfo - Dialoga con l’autore Vincenzo Figlioli

Ore 20 - Sala Conferenze: "Chi ama il ballo ama la vita” di Serena Lo Pilato PAV Edizioni - Dialoga con l’autrice Alessia Cannizaro

Ore 20 - Cortile interno: "Romanzo tascio-erotico siciliano" di Giankarim De Caro Navarra Editore - Dialoga con l’autore Rossella Marino

Ore 20 - Aula Multimediale: “Amunì” di Alessia D’Anniballe Bonfirraro

- Dialoga con l'autrice Giusy Curcio. Sarà presente l'editore Salvo Bonfirraro

Ore 21 - Palco Centrale: "Stivali di velluto” di Giuseppina Torregrossa Rizzoli - Dialoga con l'autrice Vita D’Amico.

Ore 21 - Sala Conferenze: “Desiata" di Antonella Marascia Multiverso edizioni - Dialoga con l'autrice Marco Tumbiolo Con la partecipazione di Pan Peter

Ore 21 - Cortile interno: “Oltre il buio” di Angela Smorto Rossini Editore

- Conversano con l'autrice mons. Domenico Mogavero e Gabriella Signorello

Ore 21 - Aula Multimediale: "La Baronessa di Carini” di Antonio Licari

Ed. Stylit - Dialoga con l’autore Ornella Isaia

Ore 22 - Palco Centrale: incontro musicale con Roberta Genna

DOMENICA 28 LUGLIO 2024

Ore 18 - Sala conferenze: “La conta dei giorni sbagliati” di Francesca Incandela Multiverso - Dialoga con l'autrice Francesco Vinci. Letture di Fabiola Filardo

Ore 18 Aula Multimediale: “I colori del cuore” di Pina Giacalone Teresi Publinews - Dialoga con l'autrice Giovanni Lombardo

Ore 18.30 - Cortile interno: Eleonora Lombardo direttrice della rivista “Mezzocielo” e autrice del libro “Sea paradise” Sellerio - Conversano con l’autrice Milena Cudia e Adele Pipitone

Ore 19 - Palco Centrale: “Ci hanno nascosto Danilo Dolci” di Giuseppe Maurizio Piscopo Navarra Editore - Dialoga con l’autore Annamaria Angileri. Con la partecipazione di Amico Dolci. Letture a cura di Totò Nocera

Ore 19 - Sala Conferenze: Venivamo Da Un Sogno. Ritratti Di Scrittura Femminile"

di Maria Teresa Coraci Navarra Editore - Conversano con l’autrice Linda Licari e Enrico Stassi. Letture di Elena Pistillo e Maria Teresa Coraci

Ore 19 - Aula Multimediale: “Un attimo prima di Dio. La passione di Giuda” di Giacomo Pilati Di Girolamo - Dialoga con l’autore Daniele Ienna

Ore 20 - Palco Centrale: “Il libro dell'amore impossibile" di Giuseppe Culicchia HarperCollins - Conversano con l’autore Renato Polizzi e Enzo Piccione

Ore 20 - Sala Conferenze: Gli anni d'oro della dinastia Florio" di Serena Lo Pilato e Silvia Maira Bonfirraro - Conversano con le autrici Angelo Barraco e Marianella Casubolo. Sarà presente l'editore Salvo Bonfirraro

Ore 20 - Cortile interno: "Senza offesa” di Anna Rosa Gagliano Navarra Editore - Dialoga con l'autrice Andrea Russo in collaborazione con l’associazione Nonovento

Ore 20 - Aula Multimediale: "Come ti cucino per l'ospite" di Josepha Billardello Multiverso - Dialoga con l'autrice Viktoria Joe

Ore 21 - Palco Centrale: Reading Trip creativo In viaggio tra letteratura e musica a cura dell’associazione Nonovento

Ore 21 - Sala Conferenze: "Nel tuo silenzio” di Sergio Barducci Minerva Edizioni - Conversano con l’autore Piero Pellegrino, Matilde Adamo e Manfredo Spadaro. Con le armonie dell’handpan di Pan Peter

Ore 21 - Cortile interno: La vita è altrove” di Graziella Zizzo Lithos Edizioni - Dialoga con l’autrice Rossella Nocera

Ore 21 - Aula Multimediale: “Mobbidicchi. Riscritture e tradimenti di teatro in lingua madre 2018-2024” di Giacomo Bonagiuso Libridine - Dialoga con l’autore Carla Messina Letture di Giovanna Scarcella