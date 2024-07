Partanna, il sindaco Li Vigni incontra l'assessore regionale Andrea Messina

25/07/2024 13:30:00

Il sindaco di Partanna Francesco Li Vigni, il segretario provinciale della DC a Trapani, Giacomo Scala e i consiglieri comunali della Democrazia Cristiana di Partanna, Paolo Li Causi e Antonella Mendolia, hanno incontrato, questa mattina, l'assessore

regionale alle Autonomie Locali, Andrea Messina, presso i locali dell'assessorato.

"Un'occasione per fare il punto della situazione sugli Enti locali e per ringraziare l'assessore Andrea Messina per aver assegnato al Comune di Partanna la somma di 15 mila euro nell'ambito delle iniziative finalizzate al rafforzamento della coesione sociale del territorio - dichiarano il sindaco, i due consiglieri comunali e il segretario provinciale -. Il finanziamento è destinato alla realizzazione di mostre ed esposizioni culturali aperte al pubblico, dirette alla promozione delle eccellenze e delle tradizioni. Lo sviluppo di un territorio passa anche attraverso la riscoperta di usi e tradizioni di un tempo, alla valorizzazione dei prodotti tipici, affermando l'importanza della identità dei territori".