Venerdì e domenica a Marsala raccolta firme contro l'Autonomia differenziata

25/07/2024 14:00:00

Con lo slogan “Contro l’autonomia differenziata – Una firma per l’Italia Unita, Libera e Giusta”, continua la campagna di raccolta firme in tutta Italia, con l'obiettivo di raggiungere 500mila adesioni necessarie per indire un Referendum Abrogativo sulla Legge 86/2024. Questa legge, comunemente nota come legge sull’Autonomia Differenziata, è stata introdotta dal Governo Meloni e suscita preoccupazioni per le possibili diseguaglianze che potrebbe creare tra le diverse regioni italiane, compromettendo il principio di uguaglianza e solidarietà nazionale sancito dalla Costituzione.

Il comitato promotore è composto da partiti di area progressista, sindacati e associazioni locali, che si sono uniti per difendere l’unità dell’Italia e garantire equità nei diritti e nei servizi per tutti i cittadini. A Marsala, il comitato ha organizzato dei banchetti per la raccolta firme, offrendo ai cittadini l'opportunità di partecipare attivamente alla difesa di un’Italia unita e giusta.

Gli appuntamenti per firmare: Venerdì 26 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 22:00, in Piazza della Repubblica; Domenica 28 luglio, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, presso il Piazzale del Monumento ai Mille.

L'iniziativa rappresenta un'importante occasione per la cittadinanza di esprimere il proprio dissenso nei confronti di una misura che molti vedono come una minaccia all'uguaglianza e alla coesione sociale del Paese. La partecipazione al referendum è vista come un passo fondamentale per garantire che il principio di solidarietà nazionale rimanga al centro della politica italiana.