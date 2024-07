Marsala, addio a Piera Li Vigni

25/07/2024 23:35:00

Oggi 25 luglio ha lasciato questa terra Piera Li Vigni. Le parole dei suoi cari.



Oggi commemoriamo la vita straordinaria della nostra amata Piera Li Vigni. Piera ha dedicato la sua vita all’educazione. Come insegnante, ha ispirato generazioni di studenti con la sua passione, la sua gentilezza e la sua dedizione. Era una donna di grande saggezza, sempre pronta a condividere le sue conoscenze. La sua classe era un luogo di apprendimento, ma anche di calore e affetto. Piera sapeva come far sentire ogni studente, amico e parente speciale. Era paziente, comprensiva e sempre pronta ad ascoltare. Piera aveva una passione per la lettura e i cruciverba dimostrando la sua conoscenza enciclopedica. Ma Piera non era solo un’insegnante straordinaria. Era anche una meravigliosa moglie, madre, suocera, zia e nonna. Sempre disponibile a offrire una parola di conforto o un sorriso quando ne avevamo bisogno. Il suo spirito generoso e la sua gentilezza rimarranno per sempre nei nostri cuori. Oggi diciamo addio a Piera, ma sappiamo che il suo spirito vivrà attraverso le vite che ha toccato. La sua eredità sarà sempre presente nei cuori di coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla. Addio, cara Piera. Grazie per tutto ciò che hai fatto per noi. Riposa in pace.

I funerali si terranno il 26 luglio, alle ore 16:30, presso la Chiesa Itria di Marsala.

Il servizio funebre è gestito dall'agenzia funebre Grupposo, con sede a Marsala.