Marsala, il Cinema a San Pietro inizia ... ad Agosto inoltrato

25/07/2024 09:39:00

L'estate marsalese è povera di eventi. Non c'è neanche un calendario delle manifestazioni, e forse è anche per questo che, qualche giorno fa, la riapertura a doppio senso di un tratto di Via Del Fante è stato inserito dall'Amministrazione del Sindaco di Marsala, Massimo Grillo, tra gli "eventi di Luglio".

Anche alcuni punti fermi, ormai, non ci sono più. Marsala aveva, da trent'anni, una interessante rassegna di film all'aperto, al Complesso Monumentale di San Pietro. Con l'amministrazione Grillo questa rassegna, unico momento di svago serale estivo per molti marsalesi, è cominciata sempre più tardi, tanto che quest'estate comincia ... ad Agosto.

Dopo le proteste di molti cittadini, infatti, dal Comune fanno sapere che le proiezioni cominceranno dal 7 Agosto prossimo. E finiranno ... sempre ad Agosto, il 28. Per un totale di soli 21 film.

L'organizzazione è sempre a cura di Filippo Marino, titolare dell'unico cinema di Marsala, il Golden.