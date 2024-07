25/07/2024 11:02:00

Emergenza a bordo sul volo Ryanair : bambino di 9 anni si ustiona rovesciandosi il tè bollente addosso. L'aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza. Il ragazzo è stato portato in ospedale con l'elicottero di soccorso.

Cos'è accaudto? Un bambino ha riportato gravi ustioni a causa del tè caldo durante un volo da Londra all'Italia, probabilmente per disattenzione

Il volo Ryanair FR 2475 diretto da Londra a Brindisi, martedì 23 luglio 2024, ha dovuto fare scalo in Baviera. L'aereo partito da Londra alle 07:11, è atterrato alle 09:34 all'aeroporto di Memmingen Allgäu senza ulteriori indugi, come riferito dalla stazione di polizia di Memmingen. Il motivo era un'emergenza medica. Un bambino di 9 anni proveniente dalla Gran Bretagna è rimasto ferito e ha avuto bisogno di cure mediche. Secondo la polizia, un bambino di 9 anni ha rovesciato il tè durante il volo. Poiché la bevanda calda gli è caduta addosso, è stato necessario portarlo in ospedale. A tale scopo l'aereo in viaggio verso l'Italia ha dovuto interrompere all'ultimo momento il suo viaggio. Dopo l'atterraggio, il giovane britannico è stato immediatamente portato in ospedale a bordo di un elicottero di salvataggio dopo che il medico d'urgenza ha diagnosticato ustioni di terzo grado, secondo quanto riferito dalla polizia. Sul posto si sono poi occupati degli agenti della polizia di frontiera di Memmingen. Secondo la polizia, dalle indagini è emerso “che non c’è stato alcun reato e che il ragazzo si è ustionato per disattenzione”. Dopo lo scalo in Baviera secondo i dati di flightradar24, l'aereo è finalmente decollato intorno alle 11:00 ed è atterrato alla sua destinazione effettiva, Brindisi, nel sud Italia intorno alle 12:30.