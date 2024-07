Automobilisti fate attenzione: all'aeroporto di Birgi ci sono le telecamere

26/07/2024 11:45:00

Il Comune di Misiliscemi ha recentemente attivato un nuovo sistema di videosorveglianza all'ingresso dell'Aeroporto "Vincenzo Florio" di Birgi. Le telecamere, installate dalla ditta SIA Srls di Carini, sono operative dal 1° luglio e mirano a contrastare una serie di infrazioni, in particolare la sosta in spazi non consentiti.

Collaborazione tra Comune e Airgest

L'iniziativa nasce da una collaborazione tra l'Amministrazione Comunale di Misiliscemi e Airgest, la società che gestisce l'aeroporto. Durante un incontro preliminare, Airgest aveva richiesto supporto per migliorare la sicurezza e la gestione del traffico nell'area aeroportuale.

Dichiarazioni del Sindaco

"Il sistema di controllo è frutto di un reciproco accordo sull'installazione di tale Centrale Operativa, utile a monitorare attraverso server, con relativo tablet attivo h 24, le infrazioni all'ingresso dello scalo, nell'interesse e a tutela della pubblica incolumità," ha dichiarato il sindaco Salvatore Tallarita.

Funzionamento del sistema

Le telecamere, collegate a un server centrale, permettono un monitoraggio continuo delle attività all'ingresso dell'aeroporto. Questo sistema consente di rilevare in tempo reale le infrazioni e di prendere provvedimenti immediati per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative.

Obiettivi e benefici

L'installazione delle telecamere ha come principale obiettivo quello di ridurre le infrazioni legate alla sosta non autorizzata, migliorando così la fluidità del traffico e la sicurezza dei passeggeri e del personale aeroportuale. Inoltre, il sistema di videosorveglianza contribuirà a prevenire comportamenti illeciti e a garantire una maggiore tranquillità per tutti gli utenti dell'aeroporto.