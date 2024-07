Donne e Mediterraneo, dialogo tra Enzo Di Pasquale e Simonetta Trovato alla torre di Scopello

26/07/2024 11:20:00

Saranno le donne protagoniste nei romanzi di Enzo Di Pasquale oggetto del dialogo

tra lo scrittore e la giornalista Simonetta Trovato. L’incontro, dal titolo “Donne e Mediterraneo", si terrà domenica 28 luglio alle ore 19:00 presso la suggestiva torre Doria di Scopello.

Le letture saranno a cura di Manuela Borruso, Ninny Borruso e Federica Coppola. Gli intermezzi musicali saranno interpretati dal maestro Tommaso Miranda al sax. L’iniziativa è curata dal Rotary club di Alcamo, dall’associazione Torre di Scopello con il patrocinio del comune di Castellammare del Golfo e della CIA Sicilia occidentale. I saluti di Benvenuto saranno dati dal notaio Claudia Ingrao, presidente del Rotary Club di Alcamo.

L’evento si terrà in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, presso l’antica torre di Scopello che faceva parte della catena del sistema difensivo del Golfo di Castellammare, un presidio che è stato curato e ben mantenuto dai proprietari. Si parlerà di Ignazia, Teresa, Elisa e Acelya, protagoniste di tre romanzi di Enzo Di Pasquale che hanno riscosso un grande successo non solo in Italia, ma anche in Europa, oggetto di studio di varie scuole (Spagna, Grecia, Lituania, Romania, Spagna, Ungheria, Svezia, Polonia). Il gruppo di lettura di Anversa (Belgio) per ben due volte è venuto in Sicilia per visitare i luoghi dove sono stati ambientati i romanzi: l’isola di Marettimo e la riserva dello Zingaro. Grazie ai suoi romanzi Enzo Di Pasquale si è recato varie volte in Grecia per tenere dei corsi di scrittura organizzati dall’associazione “Buon Vento” di Milano.