 "Egadi Estate 2024": Soulful Vibes, Arianna Art Ensemble e Gianni Gebbia conquistano "Favignana in Musica"

26/07/2024 16:00:00

Grande successo per i Soulful Vibes all'ex Stabilimento Florio. Il concerto, penultimo appuntamento della rassegna "Favignana in Musica", organizzata dall'Associazione "Aegusea" Nuova Vincenzo Bellini con il patrocinio del Comune, ha registrato una ampia partecipazione e consensi.

La band, di recente costituzione, ha entusiasmato il pubblico con un repertorio di brani inediti e famosi, molto apprezzato dai presenti. La straordinaria voce di Grazia Buffa, accompagnata da Giovanni Balistreri, Vincenzo Piccione Pipitone, Vito Vulpetti, Roberto Provenzano e Michele Campo, ha regalato grandi emozioni coinvolgendo il pubblico. Al termine del concerto, gli artisti hanno voluto esprimere la loro gratitudine nei confronti degli organizzatori e del Comune. "Siamo onorati di essere qui a Favignana", ha detto Grazia Buffa a nome della band. "Siamo felici di aver potuto proporre i nostri brani a un pubblico così numeroso e partecipe. Ringraziamo l'Associazione Aegusea e il Comune per avere reso ciò possibile". La rassegna "Favignana in Musica" si avvia ora alla conclusione con l'ultimo appuntamento in programma il 30 luglio.

Arianna Art Ensemble e il sassofonista Gianni Gebbia - Musica barocca e blues insieme. Un mix di suoni inedito per il sesto concerto della rassegna "Favignana in Musica". Ieri sera, all'ex Stabilimento Florio, l'Arianna Art Ensemble, storica formazione di musica antica, insieme con il noto sassofonista Gianni Gebbia, hanno presentato una selezione di brani che ha intrecciato le sofisticate melodie barocche con le avvolgenti sonorità del blues jazz, mostrando come questi due generi possano sorprendentemente dialogare e trovare molti punti in comune. Il pubblico ha accolto con entusiasmo questa innovativa proposta musicale, dimostrando grande apprezzamento per la qualità delle esecuzioni e per l'originalità dell'iniziativa. Al termine del concerto, Gianni Gebbia, Debora Troia, voce dell'Arianna Art Ensemble, e i musicisti Silvio Natoli, Paolo Rigano, Federico Brigantino, Cinzia Guarino e Antonino Errera hanno ringraziato calorosamente l'Associazione "Aegusea" Nuova Vincenzo Bellini e il Comune di Favignana per averli invitati e per aver consentito loro di esibirsi in un luogo magico come l'ex Stabilimento Florio. La rassegna continua oggi con un nuovo appuntamento.