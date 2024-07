Il Trapani cede un terzino in prestito

26/07/2024 16:24:00

Il Trapani sfoltisce la rosa e manda Matteo Guerriero in prestito al Monterosi. Il giovane terzino, infatti, si è trasferito, fino al termine della stagione, alla squadra laziale dove è già in prestito un altro granata, Andrea Cristini.

Guerriero nella passata stagione ha collezionato 30 presenze complessive con il Trapani, 20 in campionato, 5 in Coppa Italia e altrettante nella poule scudetto.

In questa nuova stagione Guerriero non è mai stato impiegato dall'allenatore Torrisi nelle due amichevoli precampionato che il Trapani ha disputato, contro la Lazio, persa per 3-1, e poi contro il Cosenza, con il pareggio per 1-1.

La squadra, intanto, prosegue la preparazione al prossimo torneo di serie C e domenica disputerà la terza amichevole, contro la Pianese, formazione che, come i granata, milita in terza serie, ma nel girone B.