Marsala, installati 100 nuovi climatizzatori nelle scuole

26/07/2024 15:00:00

Sono stati ultimati gli interventi di efficientamento energetico in diversi Istituti scolastici di Marsala. Sono scuole comunali, sedi centrali e plessi periferici, che hanno beneficiato di una parte di fondi Pnrr (in totale 340 mila euro) per la sostituzione dei sistemi di climatizzazione vetusti ed energeticamente non più efficienti. L'installazione di nuovi climatizzatori monosplit inverter a pompa di calore, nonché i controlli e la manutenzione degli impianti esistenti, hanno riguardato Mario Nuccio (sede centrale e plessi Ciavolo, Digerbato, Caimi), Alcide De Gasperi, Stefano Pellegrino (plessi Madonna Alto Oliva, Paolini, XI Maggio, Casazze, Gabelli), V Circolo Didattico, Sturzo (sede centrale e plessi San Carlo, Asta, Meli). Il sindaco Massimo Grillo: ”Finalmente risolto l'annoso problema della climatizzazione, che tanta apprensione creava tra le famiglie nei periodi stagionali freddi/caldi. Le richieste dei dirigenti scolastici sono state soddisfatte nei tempi previsti, grazie ad un attento e puntuale rispetto del cronoprogramma dei lavori, a cominciare dalle procedure di gara”.

A Palazzo Municipale i neo Cavalieri della Repubblica Giuseppe Lentini e Giuseppe Lo Cicero - Il Sindaco Massimo Grillo, unitamente all’Assessore Ignazio Bilardello, ha ricevuto al Palazzo Municipale i due cittadini marsalesi neo Cavalieri dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana nominati il 27 dicembre scorso dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta del Commissario di Pubblica Sicurezza in pensione Giuseppe Lentini e del Maestro Giuseppe Lo Cicero.

“Abbiamo voluto ricevere e complimentarci con loro i due nostri cittadini che hanno ottenuto recentemente questa prestigiosa onorificenza – precisano il Sindaco Massimo

Grillo e l’Assessore Bilardello. Stessa cosa faremo anche nelle prossime settimane con altri nostri conterranei che hanno ottenuto importanti riconoscimenti. Ci siamo

congratulati con Lentini e Lo Cicero che nei loro rispettivi campi d’azione, la Polizia di Stato e la Musica, si sono magnificamente distinti”. Al dottor Lentini e al Maestro Lo Cicero il Sindaco e l’Assessore Bilardello hanno consegnato un attestato assieme al gagliardetto della Città.