Trapani, il degrado allo stadio Sorrentino: un appello a intervenire

26/07/2024 12:36:00

Trapani, città ricca di storia e bellezza, si trova a fronteggiare una situazione di degrado che sta colpendo diverse zone, tra cui l'area circostante lo Stadio Provinciale e le vie Don Pino Puglisi e Francesco di Stefano.

Un cittadino esasperato, che ha già inviato una lettera al Sindaco Tranchida senza ricevere risposta, ha deciso di rendere pubblica la sua denuncia, nella speranza che le istituzioni possano dare voce al problema e sollecitare interventi concreti.

"Nonostante gli sforzi degli operatori ecologici, che puliscono le strade quando sollecitate dalle segnalazioni di noi cittadini esasperati, il giorno dopo la situazione torna identica. Le stesse persone incivili continuano a gettare rifiuti nello stesso punto, creando una vera e propria discarica a cielo aperto. Non è possibile continuare così".

La proposta del cittadino è chiara: visto i mancati controlli, l'unica soluzione per presidiare questi luoghi periferici, è installare telecamere di sorveglianza nelle zone più critiche, per individuare e sanzionare chi non rispetta le regole. "Solo così si potrà scoraggiare questo comportamento incivile di tanti e ripristinare il decoro urbano che la nostra città merita".