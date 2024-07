26/07/2024 08:06:00

Un uomo di 70 anni si trova in gravi condizioni dopo essere stato investito in bici da un'auto ad Alcamo.

L'incidente è avvenuto ieri mattina, sulla Sp55 nei pressi dell'imbocco per Alcamo Marina. L'anziano è stato trasportato in gravissime condizioni al trauma center dell'ospedale Villa Sofia di Palermo in prognosi riservata.

L'uomo ha subito numerose fratture. Ad investirlo una Seat guidata da un'altro anziano di 84 anni. Entrambi procedevano nella stessa direzione. Le indagini su quanto accaduto sono curate dalla Polizia Municipale di Alcamo intervenuta sul posto.