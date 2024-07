"Ecco alcune idee per un turismo sostenibile a Marsala"

26/07/2024 06:00:00

Gentile Redazione Tp24,

con la stagione estiva in pieno svolgimento e in attesa di riprendere le attività su cui "La Città che Vorrei" sta lavorando, in particolare col il GdL "Valorizzazione del patrimonio e delle eccellenze locali", desideriamo condividere una riflessione e piccoli suggerimenti per la Comunità in materia di turismo sostenibile.



Come premessa, riteniamo che la nostra Città abbia bisogno di una politica nuova e ben strutturata in materia turistica, con la collaborazione proattiva di tutti i portatori di interesse, dove l’offerta turistica sia adeguata ai tempi e supportata da infrastrutture e servizi smart (specie nel settore trasporti) a beneficio dei visitatori che transitano nel nostro territorio, attratti dalle bellezze naturalistiche e artistiche e dalle eccellenze enogastronomiche, nel rispetto delle buone pratiche di sviluppo sostenibile del territorio.



Purtroppo, nonostante le tantissime risorse di cui disponiamo, ci confrontiamo con i soliti limiti.

Ad esempio, senza addentrarci nella querelle "kite si, kite no", su cui abbiamo apprezzato i vostri ottimi approfondimenti, siamo totalmente d'accordo sul fatto che sia necessario regolare l'utilizzo degli spazi nella Laguna dello Stagnone, nel rispetto dell'ambiente e della biodiversità, nonché della sicurezza delle persone, ma senza dimenticare le necessità dell’economia locale.

Il punto di forza nel prossimo futuro dovrà essere un turismo sostenibile che:

· - contribuisca alla tutela dell'ambiente;

· - favorisca il coinvolgimento e lo sviluppo della comunità locale;

· - contribuisca alla generazione di nuove opportunità di lavoro;

· - promuova stili di vita più sostenibili.



Ora che le ferie si avvicinano, cogliamo l'occasione per condividere alcuni piccoli suggerimenti.

Quali sono gli esempi di turismo sostenibile che possiamo e invitiamo a seguire?

TURISMO NATURALISTICO: esplorazione della natura e degli ecosistemi.

TURISMO ENOGASTRONOMICO: esplorazione di sapori e tradizioni locali (street food, sagre).

TURISMO EMOZIONALE/ESPERIENZIALE: valorizzazione delle esperienze emotive (sport, cultura locale, ecc).

TURISMO DI PROSSIMITA’: scoperta delle bellezze vicine, riducendo gli spostamenti e privilegiando gli spostamenti più lenti (mezzi pubblici, bici, ecc).

Semplici idee low-cost che oggi possiamo vedere con una prospettiva diversa, di Comunità responsabile.

Ringraziandovi dell'attenzione, vi auguriamo buone ferie.

La Città che Vorrei - Giovanni Di Girolamo