In che modo la comprensione delle sessioni di trading sul Forex può migliorare la vostra strategia di trading?

26/07/2024 13:15:00

Quali sono gli orari migliori per il trading nel sistema Forex a 3 sessioni?



Apprendi il Forex 3-Session System, comprese le sessioni di trading asiatiche, europee e nordamericane. Scoprite i momenti migliori per fare trading sul Forex per ottenere la massima redditività e il minimo rischio.

Uno degli aspetti più affascinanti del mercato dei cambi (forex) è la sua disponibilità 24 ore al giorno. Il trading 24 ore su 24 consente agli investitori di tutto il mondo di operare durante il normale orario di lavoro, dopo il lavoro o persino nel cuore della notte. Tuttavia, non tutti gli orari di trading sono uguali quando si tratta di forex.

Sebbene il forex sia sempre un'attività liquida, l'intensità dei movimenti di prezzo varia nel corso della giornata. Ci sono periodi in cui il mercato è molto attivo e altri in cui è relativamente tranquillo. Inoltre, le diverse coppie di valute mostrano livelli di attività diversi in base ai dati demografici dei partecipanti al mercato attivi in quel momento. La comprensione di questi modelli può essere particolarmente utile quando si pratica il Margin Trading, in quanto consente ai trader di ottimizzare le proprie posizioni e di sfruttare le condizioni di mercato più favorevoli.

In che modo il mercato forex 24 ore su 24 è vantaggioso per i trader?

Un mercato forex aperto 24 ore su 24 offre vantaggi significativi a molti trader. Garantisce una liquidità continua e la possibilità di operare in qualsiasi momento. Tuttavia, nonostante la possibilità di negoziare valute 24 ore su 24, i singoli trader non possono monitorare il mercato tutto il giorno e la notte.

Poiché la maggior parte dei trader non può seguire il mercato 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, ci saranno momenti in cui si perderanno delle opportunità o, peggio, quando la volatilità improvvisa porterà a un movimento contrario alle posizioni stabilite quando non si è presenti. Pertanto, i trader devono essere consapevoli di quando il mercato è più volatile e decidere i momenti migliori per operare in base alle loro strategie e alla loro tolleranza al rischio.

Il mercato forex è tradizionalmente diviso in tre sessioni di trading principali: le sessioni asiatica, europea e nordamericana, note anche come sessioni di Tokyo, Londra e New York. Questi nomi sono intercambiabili perché queste città rappresentano i principali centri finanziari di ciascuna regione.

I mercati sono più attivi quando questi centri finanziari sono aperti, perché è in quel momento che la maggior parte delle banche e delle grandi aziende conducono le loro transazioni quotidiane e c'è una maggiore concentrazione di speculatori online.

Sessione Forex asiatica (Tokyo)

La sessione asiatica è la prima ad aprirsi quando il mercato forex riapre all'inizio della settimana. Questa sessione è rappresentata in modo non ufficiale dai mercati dei capitali di Tokyo e va da mezzanotte alle 6 del mattino GMT. Tuttavia, la sessione asiatica comprende anche i mercati di altri Paesi come Cina, Australia, Nuova Zelanda e Russia.

A causa della diffusione geografica di questi mercati, spesso si considera che la sessione asiatica si estenda dalle 23.00 alle 8.00 GMT per coprire le attività di questi diversi mercati.

Sessione europea del Forex (Londra)

La sessione europea riprende l'attività di trading mentre la sessione asiatica si conclude. Questa sessione comprende diversi mercati finanziari importanti, tra cui Londra è il più importante. La sessione europea va dalle 8.00 alle 16.00 GMT, ma può anche essere estesa dalle attività di altri centri finanziari come Germania e Francia.

La fine della sessione europea è tipicamente caratterizzata da un'elevata volatilità, che può persistere anche dopo la chiusura ufficiale del mercato di Londra.

Sessione Forex nordamericana (New York)

Quando inizia la sessione nordamericana, i mercati asiatici sono chiusi da diverse ore e gli operatori europei sono a metà giornata. La sessione nordamericana è dominata dal mercato statunitense, con contributi da parte di Canada, Messico e paesi sudamericani.

New York è il centro finanziario chiave di questa sessione, nota per l'elevata volatilità e il notevole volume di scambi. L'orario di contrattazione nordamericano va in genere dalle 13.00 alle 22.00 GMT, con una pausa di liquidità tra la chiusura dei mercati statunitensi e l'apertura dei mercati asiatici.

Sovrapposizione delle sessioni di trading

Ci sono periodi in cui le sessioni di trading si sovrappongono, determinando un aumento dell'attività di mercato e della volatilità. Ad esempio, la sovrapposizione tra la sessione asiatica e quella europea può creare movimenti di prezzo significativi a causa del maggior volume di attività di trading. Allo stesso modo, la sovrapposizione tra la sessione europea e quella nordamericana è nota per la sua elevata volatilità, soprattutto quando sono previsti importanti comunicati economici.

Strategie di trading e timing delle sessioni

I trader devono stabilire se preferiscono un'alta o una bassa volatilità in base al loro stile di trading. Coloro che amano la volatilità potrebbero scegliere di operare durante le sovrapposizioni di sessione o quando vengono rilasciati importanti dati economici. D'altro canto, i trader che preferiscono condizioni più stabili potrebbero evitare questi periodi.

Per esempio, la coppia di valute EUR/USD vede tipicamente il maggior movimento durante la sovrapposizione tra la sessione europea e quella nordamericana. I trader devono bilanciare la necessità di condizioni di mercato favorevoli con considerazioni pratiche come il benessere fisico. Un trader con sede negli Stati Uniti che voglia operare durante le ore di attività della coppia GBP/JPY dovrebbe svegliarsi molto presto, il che potrebbe portare a stanchezza e a un processo decisionale insufficiente. Invece, potrebbe scegliere di operare durante la sovrapposizione della sessione europea/statunitense, che offre ancora molta volatilità senza la necessità di modificare drasticamente il proprio programma di sonno.

Conclusione

La comprensione delle tre principali sessioni di trading del mercato forex e delle loro sovrapposizioni può aiutare i trader a prendere decisioni più informate su quando operare. Allineando le proprie strategie di trading con le ore di mercato più attive, i trader possono sfruttare le migliori opportunità di trading gestendo il rischio e mantenendo il proprio benessere. Sia che preferiate l'alta o la bassa volatilità, conoscere gli orari ottimali per fare trading può migliorare notevolmente la vostra esperienza di trading sul forex.

Le informazioni contenute nel Sito non costituiscono sollecitazione al pubblico risparmio e non sono volte a promuovere alcuna forma di investimento o commercio, né a promuovere o collocare strumenti finanziari o servizi di investimento o prodotti/servizi bancari/finanziari.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)