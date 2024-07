Favignana, "La presidente del consiglio comunale inadeguata  e fuori dalle regole"

26/07/2024 08:00:00

Nuove polemiche scuotono il Consiglio Comunale di Favignana, con la Presidente Emanuela Serra al centro di una dura critica da parte del Gruppo Consiliare "Vivere le Egadi". La situazione è precipitata dopo la pubblicazione di una nota da parte del Commissario ad Acta, Domenico Mastrolembo, nominato dall’Assessore regionale delle Autonomie locali e della Funzione pubblica, che ha messo in discussione le dichiarazioni pubbliche della Presidente Serra.

Durante la seduta consiliare del 16 luglio scorso, Serra avrebbe affermato che "il Commissario mi ha confermato che la prassi, secondo le norme, è quella che prima si approvano i debiti fuori bilancio, dopodiché si approva il Rendiconto. In ogni caso lui ha dovuto fare questa convocazione in quanto ha avuto una nomina da parte dell'Assessorato, insomma per l'approvazione del Rendiconto e quindi lui doveva onorare i suoi doveri." Tuttavia, Mastrolembo ha smentito queste dichiarazioni, affermando che il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, già dotati di copertura finanziaria, non avrebbe impedito l'approvazione del Rendiconto 2023. Egli ha sottolineato che il Rendiconto poteva essere approvato indipendentemente dai debiti fuori bilancio.

Il Gruppo "Vivere le Egadi" ha espresso indignazione per quanto accaduto, accusando la Presidente Serra di una gestione "inadeguata e fuori dalle regole" e di aver compromesso la credibilità del Consiglio Comunale. "Un atto gravissimo che conferma il degrado che caratterizza da ormai oltre un anno il dibattito politico nelle isole Egadi," si legge in una nota del gruppo consiliare. "Vivere le Egadi" ha inoltre ricordato episodi passati, come la controversa questione della tentata decadenza della consigliera Giuseppina Salerno e la bocciatura della delibera TARI, che avrebbero minato ulteriormente la fiducia nelle istituzioni locali.

Il gruppo ha chiesto alla Presidente Serra di "fare un passo indietro" per ripristinare la legalità e la democrazia all'interno del Consiglio, auspicando un intervento che possa riportare serenità e rispetto delle norme. "È bene che si intervenga a tutti i livelli per ripristinare condizioni minime di legalità e di agibilità democratica ed evitare che l'ondata di odio politico travolga tutti e trascini la credibilità delle Istituzioni," conclude la nota.