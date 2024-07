Marsala, il Sindaco Grillo si arrende: rispuntano i cassonetti ad Amabilina

26/07/2024 09:21:00

Un salto indietro di 15 anni. Era il 2009 quando Marsala diceva addio ai cassonetti per spingere sulla raccolta differenziata porta a porta. Adesso, nel 2024, il Sindaco Massimo Grillo rimette i cassonetti.

E' quello che sta avvenendo nel quartiere di Amabilina. Ed è un segno di resa dell'Amministrazione Comunale di Marsala. Di fronte alle discariche abusive, di fronte agli incendi dei rifiuti, il Sindaco Grillo, che aveva annunciato tolleranza zero per chi non differenzia, multe, auto sequestrate, telecamere e quant'altro, ha deciso di tornare indietro di 15 anni: e quindi, ecco spuntare di nuovo ad Amabilina i cassonetti dei rifiuti.

Il Sindaco dice che lo fa per evitare discariche ed incendi, ma in realtà è un sogno che aveva sin dal 2020. Uno dei suoi primi atti fu infatti quello di cercare di rimettere i cassonetti in un'altra zona di Marsala, in Via Istria, altro quartiere popolare della città. Gli spiegarono che non si poteva fare. Oggi i cassonetti ritornano. "In via sperimentale e per poco tempo" dice il Sindaco. Ma, statene certi, dureranno.