Trapani, addio all'avvocato Ivo Passalacqua. Aveva 52 anni

26/07/2024 08:05:00

Lutto a Trapani per la morte di Ivo Passalacqua. Avvocato cassazionista, aveva 52 anni. E' scomparso dopo una breve malattia.

"A nome del Consiglio dell’Ordine, di tutti gli Avvocati del foro di Trapani, del Comitato Pari Opportunità, della Scuola di Formazione Forense avv. Pietro Drago e del personale amministrativo esprimo i sensi del più vivo cordoglio a tutta la sua famiglia ed in particolare alla moglie, la collega Romina Gandolfo, alla adorata figlia Ginevra, alla mamma signora Mirella Domingo, al fratello Antonio ed ai cognati Rosaria ed Emmanuele ai quali ci stringiamo in un fraterno abbraccio" dichiara il presidente dell'ordine degli avvocati di Trapani, Salvatore Longo.

Longo aggiunge anche un ricordo personale: "Ho condiviso con Ivo oltre quaranta anni della mia vita personale e gran parte di quella professionale, dall'infanzia sui polverosi campi di calcio, alla scuola superiore sino al periodo della pratica forense presso lo studio dell’Avvocato Alberto Sinatra, periodo culminato con l’esame di abilitazione per la professione che abbiamo preparato insieme iscrivendoci all’Albo a pochi giorni di distanza". E ancora: "Mi piace ricordare Ivo con allegria e non con tristezza, con quel modo leggero, spensierato, tutto suo di affrontare la quotidianità, il suo sorriso era dolce come pochi, il suo animo profondamente buono".

Sotto il profilo professionale era da sempre impegnato, unitamente alla moglie Romina, nella materia della protezione internazionale dei diritti degli extracomunitari e dei richiedenti asilo politico. "La particolare competenza unita alla sagacia di cui era provvisto - continua Longo - gli hanno consentito di affrontare e risolvere in maniera favorevole ai propri assistiti questioni di diritto assai complicate ed in maniera molto innovativa".