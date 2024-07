Cosa fare a Marsala in poche ore. Il video

26/07/2024 20:00:00

Cosa fare e cosa vedere a Marsala in poco tempo. Ce lo mostra il video di Siciliaatuttotondo, la pagina di viaggi dedicata alla Sicilia, una community di oltre 200mila follower su Facebook e 35mila su Instagram, che vi porterà a scoprire le bellezze di Marsala.

Il tour non può che iniziare dalla Chiesa Madre e Palazzo VII Aprile in Piazza Loggia, per poi passare al vivace mercato del pesce e alla storica Porta Garibaldi. E poi ancora qualche consiglio attraverso i locali e i bar dove gustare i dolci tipici e una sosta alle splendide Saline del litorale marsalese, oppure alle famose cantine di Marsala.

Un video rapido e coinvolgente che vi spiegherà cosa fare a Marsala in poche ore. Ecco qui il video: