Al Marsala Volley arriva la palleggiatrice Gabriella Maria Guastella

26/07/2024 10:16:00

Mercato 2024/25 agli sgoccioli per il Marsala Volley che pone l’accento sulle acquisizioni per il roster che giocherà l’imminente Campionato serie B1 di Volley femminile garantendosi le prestazioni sportive della giovane palleggiatrice Gabriella Maria Guastella. La giocatrice siciliana, classe 2006, divide le giovanili, nel 2020/21 e 2021/22 tra la Pvt Modica e la Planet Volley Catania giocando anche i campionati di serie C e di B2. Sarà l’esperienza che nella stagione 2022/23 la farà trasferire in Veneto nel Vicenza Volley dove vestirà le maglie dell’under 18 e della B2. Nelle finali nazionali di quell’anno conquisterà il 12° posto under 18. Nella scorsa stagione è tornata in Sicilia tra le file del Catania Volley giocando la B2.

“Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura con il Marsala Volley, una società che ha uno storico che non passa inosservato. Non vedo l’ora di poter lavorare insieme alle nuove compagne per confrontarmi in un campionato di alto livello come la B1”.