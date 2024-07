Mercato ricco per il Marsala Futsal 2012 che punta su titoli e giovani

27/07/2024 08:00:00

Gli arrivi e le conferme che dal 19 agosto si alleneranno con coach Torrejon. Il mercato del Marsala Futsal 2012 è stato ricco di movimenti. Diverse le partenze ma anche tante riconferme e nuovi acquisti per partire con una nuova annata ancora una volta all’insegna della serie B di Calcio a 5 che ha visto gli azzurri cari al presidente Paolo Tumbarello, affermarsi come outsider della passata stagione, approdati alla seconda divisione professionistica - quarta divisione grazie alla vittoria in Coppa Italia. Il neo coach Rafa Torrejon, già al lavoro con il suo vice e preparatore dei portieri Antonio Riolo, riconfermato, può contare sugli arrivi del portiere Nicolas Cosenza in arrivo dalla Gear Piazza Armerina come Andrea Romano; quest’ultimo può vantare l’esordio in A2 e la vittoria al Campionato Regionale Under 17 oltre alla convocazione nella Nazionale Italiana 17; a Capo Boeo anche Nikolas Sanalitro, con alle spalle una convocazione al Torneo della Regioni Under 17, in Nazionale Under 17, in Nazionale Under 19 e nella Future Cup, Simone Vallarelli, un altro portiere di esperienza che lo scorso anno ha vestito la maglia del Manfredonia C5 in serie A2 Elite, il laterale offensivo Walter Abate preso dal Sulmona in B. Punta di diamante di Torrejon sarà Israel Caro Barroso, che vanta 307 reti; la scorsa stagione ha militato nella Gear in A2. Tra le conferme ci sono i portieri Giovanni Buffa e Marco Villa, Christian Pierro, Giuseppe Costigliola, Alessandro Patti, Gabriele Foderà, Matteo De Bartoli, Pietro Bonafede, Nicolas Valenti. Ritorna in maglia azzurra Giorgio Emiliano, rientrato dal prestito. “Stiamo lavorando bene per costruire la squadra che Mister Torrejon ha chiesto - afferma il Presidente Tumbarello -. Gli obiettivi del coach sono chiari: vincere tutti i titoli del Marsala Futsal con Under 19, Under 23 e prima squadra. Per questo non tralasciamo nessuno, cercando di rinforzare il settore giovanile in vista della prossima stagione. D’altronde i giovani sono stati la carta vincente per il primo anno in serie B e per il quarto posto raggiunto. A parte un ’90 e un ’94, il Marsala Futsal è formato da giocatori tutti nati negli anni 2000”. Il Marsala Futsal si prepara quindi ad affrontare gli allenamenti al Palasport cittadino dal 19 agosto, in vista sia dell’inizio del Campionato che della Coppa Divisione che prenderà il via il prossimo 21 settembre per i nati dal 2002 in poi.