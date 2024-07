Mazara del Vallo: L'odissea delle visite mediche per i marittimi

28/07/2024 16:34:00

I marittimi di Mazara del Vallo stanno vivendo una situazione di stallo a causa di lunghissime attese per le visite mediche obbligatorie. Come riportato da Federpesca, in alcuni casi i pescatori sono costretti a attendere anche un mese per effettuare le visite preventive all'imbarco e quelle biennali.

File interminabili e disagi economici

La situazione è diventata insostenibile: i pescatori si presentano all'ambulatorio all'alba per assicurarsi un posto in fila, ma spesso sono costretti a tornare a casa senza essere stati visitati. Questa situazione non solo provoca disagi ai marittimi, ma ha anche ripercussioni significative sull'intero settore della pesca. Le imprese ittiche sono costrette a fermare la propria attività per settimane, subendo ingenti perdite economiche.

Una richiesta di intervento urgente

Di fronte a questa emergenza, Federpesca ha inviato una lettera all'assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, chiedendo un intervento urgente per rafforzare il poliambulatorio di Mazara del Vallo e velocizzare le procedure. La carenza di personale e le lunghe liste d'attesa stanno mettendo a rischio la continuità dell'attività di pesca, un settore fondamentale per l'economia locale.

Le parole degli operatori del settore

"È assurdo che i pescherecci debbano rimanere fermi in porto per così tanto tempo a causa di una burocrazia lenta e inefficiente", dichiara un imprenditore ittico. "Questa situazione sta mettendo in ginocchio molte imprese".

Un problema che va oltre Mazara

Il problema delle lunghe attese per le visite mediche dei marittimi non riguarda solo Mazara del Vallo, ma è diffuso in tutta la Sicilia. La carenza di personale sanitario e l'organizzazione inefficiente degli ambulatori marittimi rappresentano un ostacolo significativo per lo sviluppo del settore della pesca.

Cosa si può fare?

Per risolvere questa problematica è necessario un intervento deciso da parte delle istituzioni. Occorre aumentare il numero di medici specializzati nelle visite ai marittimi, potenziare gli ambulatori e semplificare le procedure burocratiche. Solo così sarà possibile garantire ai pescatori un servizio efficiente e tempestivo.