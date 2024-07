Ottimo quinto posto ai Campionati Italiani di Scacchi Under 18 per Federica Montalto

28/07/2024 08:00:00

Si è svolto dal 29 giugno al 6 luglio, il campionato italiano giovanile di scacchi U18 presso il Palazzo dei Congressi di Salsomaggiore Terme. Per i Lilybetani il miglior risultato in classifica è stato senza dubbio quello di Federica Montalto, nell'U18 femminile, che chiude 5° con 5,5 punti, confermandosi tra le migliori giovani scacchiste italiane. Nell'U18 assoluto buon risultato anche per Riccardo Casano, che, partendo dalla posizione 91°, con 5 punti si classifica 68°. Davide Montalto, nell' U16, chiude 45° con 5,5 punti. Infine Francesco Lembo, sempre nell' U16, chiude 204° con un ottimo risultato di 3 punti, considerando che era la sua prima esperienza in un torneo nazionale. Presente al torneo anche il CM Pietro Savalla, in veste di istruttore della Sicilia, affiancato dal MF catanese Alessandro Santagati e dai delegati Carlo Cannella e Natale Cambria. Soddisfatto del risultato il presidente del comitato regionale Giuseppe Cerami che dichiara: "la Sicilia, con i suoi 87 giocatori, riesce ad ottenere il secondo posto tra le regioni, dietro solamente alla Lombardia che partecipava con un contingente di ben 250 giocatori".