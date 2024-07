Trapani Shark, ecco il calendario per il ritorno in serie A

29/07/2024 11:46:00

Esordio con il botto per la Trapani Shark nel campionato di serie A di pallacanestro. I granata esordiranno in casa il 29 settembre contro i vicecampioni d’Italia della Virtus Bologna, una delle due formazioni italiane che partecipano all’Eurolega, la massima competizione internazionale per club.

La Lega ha diramato il calendario della nuova stagione di serie A dove Trapani ritorna dopo 33 anni di assenza e per Trapani c’è subito una delle favorite per il titolo. Ma anche un calendario decisamente “particolare”, considerato che i granata cominceranno con la Virtus Bologna e chiuderanno sempre contro le “V nere”. Da diversi anni il calendario della Lega A è asimmetrico e nel girone di ritorno non viene seguito lo stesso elenco dell’andata.

Quindi, Trapani parte contro Bologna e chiude sempre contro Bologna ma, soprattutto, il finale di stagione è difficilissimo, perché se all’ultima c’è la Virtus Bologna, alla penultima arriverà al Palashark l’Olimpia Milano campione in carica, la società più titolata in Italia.

La prima trasferta di Trapani sarà a Treviso, alla seconda giornata, mentre alla terza giornata, il 13 ottobre, si ritorna in casa per affrontare Scafati. Sempre nel girone di andata, Trapani sfiderà l’Olimpia Milano alla dodicesima giornata, il 22 dicembre e l’ultima di andata sarà in casa contro Sassari il 12 gennaio e la prima del girone di ritorno il 19 gennaio a Scafati.

IL GIRONE DI ANDATA:

1. Giornata (29/09): Trapani – Bologna

2. Giornata (4/10): Treviso – Trapani

3. Giornata (13/10): Trapani – Scafati

4. Giornata (20/10): Varese – Trapani

5. Giornata (27/10): Trapani – Tortona

6. Giornata (1/11): Brescia – Trapani

7. Giornata (10/11): Trapani – Napoli

8. Giornata (17/11): Trieste – Trapani

9. Giornata (1/12): Trapani – Cremona

10. Giornata (4/12): Pistoia – Trapani

11. Giornata (15/12): Trapani – Trento

12. Giornata (22/12): Milano – Trapani

13. Giornata (29/12): Trapani – Reggio Emilia

14. Giornata (5/1): Venezia – Trapani

15. Giornata (12/1): Trapani – Sassari

IL GIRONE DI RITORNO

16. Giornata (19/1): Scafati – Trapani

17. Giornata (26/1): Trapani – Pistoia

18. Giornata (2/2): Trentino – Trapani

19. Giornata (9/2): Cremona – Trapani

20. Giornata (2/3): Trapani – Varese

21. Giornata (9/3): Reggio Emilia – Trapani

22. Giornata (16/3): Trapani – Trieste

23. Giornata (23/3): Trapani – Brescia

24. Giornata (30/3): Sassari – Trapani

25. Giornata (4/4): Tortona – Trapani

26. Giornata (13/4): Trapani – Treviso

27. Giornata (10/4): Trapani – Venezia

28. Giornata (27/4): Napoli – Trapani

29. Giornata (4/5): Trapani – Milano

30. Giornata (11/5): Bologna - Trapani