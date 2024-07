Marsala, è morta Rosalba Catalano

29/07/2024 14:50:00

Marsala dice addio a Rosalba Catalano, aveva 54 anni. Dopo una lunga malattia, che ha sempre combattuto con una forza e una determinazione uniche, e sempre con il sorriso, Rosalba questa volta non ce l'ha fatta e la malattia ha avuto il sopravvento.

Curiosa e appassionata della cultura britannica, dove aveva vissuto da ragazza, Rosalba era un'artista impegnata nel sociale e in politica, e si è sempre spesa per gli altri. Era una vera forza della natura, sempre gioiosa nonostante le difficoltà; amava divertirsi e ballare, e aveva una passione per il carnevale e il cosplay (qui un suo articolo su TP24 di due anni fa).

Sono tanti i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook "Missione Impossibile". Questo il messaggio di Tania: "Apro FB e leggo che non ci sei più. Mi unisco al dolore e all’incredulità di tutte le nostre amiche. Come faremo senza la tua strabordante positività, la tua immensa fantasia, caparbietà… i tuoi viaggi e le tue avventure, i tuoi meravigliosi costumi fatti in casa! Davvero non ci credo! Svegliatemi perché questo è un incubo".

Ecco le parole di Mariella: "Rosalba, hai lottato così tanto, mantenendo sempre la gioia e la speranza... combattente, coraggiosa nelle parole e nei fatti. Mancherai, eccome se mancherai... i nostri incontri casuali diventavano momenti di ricordanza adolescenziale e non solo... La vita spesso diventa un filo spinato, dove camminarci sopra è l'unica soluzione per avanzare. Tu lo hai fatto egregiamente, hai portato il dolore con dignità e, trovando le parole d'incoraggiamento per gli altri, le trovavi anche per te stessa. Riposa in pace... Ciao Rosalba!".

Le parole di Paolo Ruggieri: "Ho apprezzato e ricorderò di Rosalba Catalano il fervido amore di madre, l'intelligenza brillante, la notevole apertura mentale, la capacità di vedere oltre, la naturale affabilità e la sincerità del suo essere, nonché la forza di affrontare le difficoltà. Porgo alla figlia e ai familiari sentite condoglianze, anche a nome della comunità umana e politica di ProgettiAmo Marsala, di cui Rosalba è stata parte attiva".

Rosalba Catalano lascia una figlia, Giada. A lei e ai suoi familiari va il cordoglio della redazione di TP24 e di RMC101.

Ciao Rosalba!