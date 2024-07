Anche quest'anno il Google Camp in Sicilia

30/07/2024 13:30:00

Anche quest'anno, i dirigenti di Google hanno scelto la splendida Sicilia per il loro annuale Google Camp. I leader del settore tecnologico si riuniranno presso il lussuoso Verdura Resort di Agrigento, una location della catena alberghiera Rocco Forte, già selezionata in diverse edizioni passate.

Il Google Camp 2024, come riportato da diverse testate giornalistiche, è iniziato lunedì e ospita una serie di personalità di spicco, tra cui banchieri, imprenditori e influencer. Tra le indiscrezioni, si vocifera della presenza di figure come John Elkann, la climatologa canadese Katharine Hayhoe e Mark Zuckerberg, già in vacanza in Sicilia sul suo yacht. Tra i grandi nomi attesi ci sono anche Delphine Arnault, vicepresidente di Louis Vuitton e CEO di Dior, insieme a personalità del calibro di Mario Draghi, Christine Lagarde e Tony Blair. Tuttavia, la presenza della celebre star Lady Gaga, che dovrebbe esibirsi durante la cena di gala nel blindatissimo resort, è ancora in forse.

Questo evento non rappresenta solo un'occasione di lavoro per gli ospiti, ma anche un'opportunità di networking. Saranno organizzate attività di svago e relax, tra cui escursioni e esperienze alla scoperta dell'incantevole Isola, tutto all'insegna della massima privacy.

Il tema del Google Camp 2024: l'intelligenza artificiale

Il tema centrale del Google Camp 2024 è l'Intelligenza Artificiale (AI), un argomento di grande attualità. Esperti e tecnici del settore sono stati convocati per discutere di questo tema cruciale, con tecnologie come Chat GPT e altre che stanno rivoluzionando il mondo.

L'intelligenza artificiale è un campo di ricerca sviluppato da decenni con l'obiettivo di simulare l'intelligenza umana attraverso complessi algoritmi matematici. È un'area specifica delle scienze informatiche che si concentra sullo sviluppo di programmi capaci di effettuare predizioni. Questa frontiera tecnologica offre enormi opportunità, ma non è priva di rischi.



Nella foto gli aerei privati fotografati oggi all'Aeroporto di Birgi.