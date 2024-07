 Nuove disposizioni per gli stalli dei taxi all'Aeroporto di Birgi. Ecco le novità

30/07/2024 06:00:00

L'aeroporto "Vincenzo Florio" di Birgi introduce significative novità nella gestione degli stalli per i taxi, grazie a un accordo tra i Comuni di Trapani, Marsala e Misiliscemi. Questi cambiamenti mirano a garantire una distribuzione equa delle opportunità lavorative per i tassisti e a migliorare il servizio per i passeggeri.

Regolamentazione stalli - Il nuovo sistema prevede la suddivisione degli stalli taxi all'interno dell'area aeroportuale in parti uguali tra i tre comuni coinvolti. Questa ripartizione è stata formalizzata con un decreto firmato dal Presidente della Regione Siciliana, che ha regolamentato l'ingresso del Comune di Misiliscemi nella gestione degli stalli. Il sindaco di Misiliscemi, Salvatore Tallarita, ha espresso soddisfazione per l'accordo, dichiarando: "Siamo soddisfatti del decreto a firma del Presidente della Regione Siciliana con il quale viene regolamentato l'ingresso del nostro Comune nella ripartizione degli stalli destinati ai taxi all'interno dell'area aeroportuale del nostro territorio".

Tariffe e servizi - Le tariffe per i servizi taxi verso le aree urbane di Trapani, Marsala e Misiliscemi saranno uniche, garantendo una maggiore trasparenza e uniformità. Per le destinazioni diverse dalle aree urbane dei suddetti comuni, sarà applicata la tariffa a tassametro, come previsto dai regolamenti comunali. Questa nuova regolamentazione intende anche semplificare l'utenza, mantenendo una gestione indifferenziata dei clienti.

Uritaxi sull'accordo sul servizio taxi presso l'Aeroporto di Trapani-Birgi - Giuseppe Gervasi e Giuseppe Bovino, rappresentanti provinciali di Uritaxi per Trapani, hanno rilasciato una dichiarazione riguardante l'accordo recentemente raggiunto sul servizio taxi presso l'aeroporto di Trapani-Birgi. Mentre riconoscono il ruolo dell'Onorevole Giuseppe Bica nella vicenda, hanno voluto sottolineare il contributo determinante del Sindaco di Misiliscemi, Dott. Tallarita, considerato il vero promotore dell'iniziativa. Tallarita, insieme al Sindaco Toscano di Erice, ha superato numerosi ostacoli burocratici per concretizzare un progetto unico in Sicilia, migliorando il servizio per i passeggeri dell'aeroporto. Uritaxi ha svolto un ruolo cruciale nell'affrontare le difficoltà burocratiche e legali, facilitando il dialogo tra le parti coinvolte. Gervasi e Bovino ringraziano anche l'Onorevole Bica per il supporto nel risolvere i problemi burocratici con la Regione Siciliana, nonché i colleghi di Erice e Marsala per la loro collaborazione costruttiva. In conclusione, Gervasi e Bovino sottolineano che il successo dell'accordo è frutto della collaborazione di diverse figure e istituzioni, e auspicano che questo chiarimento riconosca equamente i meriti di tutti i partecipanti.

Iniziative di sostenibilità - Oltre alle nuove disposizioni per i taxi, l'aeroporto ha installato due macchine schiaccia-bottiglie in plastica, con l'obiettivo di ridurre il volume dei rifiuti e promuovere la sostenibilità. Salvatore Ombra, presidente di Airgest, ha sottolineato: "Questa nuova aggiunta non solo aiuta a ridurre lo spazio occupato dai rifiuti, ma rende anche più facile per i nostri passeggeri contribuire alla sostenibilità".

Il deputato regionale Giuseppe Bica (FdI) ha accolto positivamente l'accordo, affermando: "L'accordo garantisce una distribuzione più equa delle opportunità di lavoro per i tassisti, ma contribuirà anche a migliorare significativamente il servizio offerto ai viaggiatori che utilizzano l'aeroporto di Birgi".