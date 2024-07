Firriato, official partner del festival noir "Come è profondo il mare" di Favignana

30/07/2024 10:00:00

Con il suo impegno costante nella promozione della cultura e del territorio, Firriato si è confermata quest’anno Official Partner del Festival del Noir Mediterraneo "Come è profondo il mare", che si è svolto a Favignana dal 25 al 28 luglio 2024.



Dopo il successo come partner dell'Eolie Music Fest, l'azienda vinicola siciliana Firriato ha rinnovato il suo sostegno a un evento culturale di prestigio che ,giunto alla sua terza edizione sotto la direzione di Giancarlo De Cataldo, ha riscosso un grandissimo successo, attirando appassionati del genere e curiosi in visita sull’isola di Favignana.

Nomi di spicco come Gianrico Carofiglio, Alessandro Robecchi, Mariolina Venezia e Maurizio De Giovanni hanno partecipato al festival come ospiti, contribuendo alla qualità e alla rilevanza degli incontri serali e delle discussioni coinvolgenti. Il pubblico ha avuto l'opportunità unica di approfondire i temi del noir, della sua rappresentazione su schermo e confrontarsi con i protagonisti del settore. Gli incontri hanno svelato i retroscena che generano serie tv di successo e hanno offerto aneddoti affascinanti sui personaggi creati dagli scrittori.

Firriato ha avuto il piacere di offrire i suoi vini in degustazione durante il festival, contribuendo a rendere ancora più piacevole l'atmosfera della manifestazione all’interno dell’ex Stabilimento Florio. Autori e pubblico hanno avuto l'opportunità di immergersi nella cultura enoica del territorio, arricchendo ulteriormente la loro esperienza.

Inoltre, Giancarlo De Cataldo e Alessandro Robecchi sono stati accolti dall'azienda vinicola per una visita esclusiva presso il Baglio Sorìa. Immersi nell'atmosfera suggestiva della tenuta, i due autori hanno potuto conoscere la filosofia produttiva di Firriato e apprezzare l'ospitalità siciliana. Baglio Sorìa, situato su una collina panoramica dell'agro trapanese, rappresenta un gioiello dell'architettura siciliana del Seicento. Con i suoi 110 ettari di terreno, la vista mozzafiato sul Monte Erice, lo Stagnone di Marsala e le Isole Egadi, racchiude l'autenticità e la tradizione della Sicilia, molto apprezzata dagli illustri ospiti in visita.

Per Firriato, sostenere festival come il Festival del Noir Mediterraneo "Come è profondo il mare" significa non solo contribuire alla realizzazione di eventi di alto livello culturale e artistico, ma anche promuovere la cultura e valorizzare il territorio. Questo impegno riflette la filosofia dell'azienda di supportare iniziative che arricchiscono la comunità locale e attraggono visitatori, celebrando le tradizioni e la bellezza della Sicilia.

(Contenuto sponsorizzato redatto in collaborazione col committente. Per info scrivi a native@bwbmedia.it)