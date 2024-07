I fatti del 31 Luglio: Israele colpisce Hezbollah, sangue in Venezuela, trionfano le ragazze della spada

31/07/2024 07:30:00

E' il 31 Luglio 2024. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Israele colpisce Hezbollah nel cuore di Beirut, ucciso l’ideatore della strage sul Golan. Si teme la reazione iraniana ma per gli Stati Uniti l’escalation è ancora evitabile

• Sangue in Venezuela: le proteste contro Maduro e i sospetti brogli elettorali hanno già causato 12 morti. Arrestati quasi 800 oppositori

• Giorgia Meloni spiega di non aver attaccato la von der Leyen, ma una certa stampa italiana che disinforma. La premier cita Fatto, Domani e Rep e scoppia la polemica





• A Parigi 2024 trionfano le ragazze della spada, che conquistano l’oro. Un argento storico alle cinque atlete della ginnastica artistica a squadre e un bronzo da incorniciare per Greg Paltrinieri, l’unico atleta italiano a essere salito sul podio in tre diverse Olimpiadi

• Intanto la Senna resta impraticabile: gare in acqua rimandate per l’alto tasso di inquinamento

• Il tasso di crescita del pil italiano cresce ancora, e si avvicina alla soglia dell’1% fissata dal governo

• In Trentino è stata abbattuta l’orsa Kj1. La sua sorte era stata segnata dal presidente della Provincia Fugatti. Il ministro Pichetto Fratin lo critica

• «Voglio fare il poliziotto per arrestare papà che picchia la mamma»: così un bambino di 8 anni, nel Biellese, ha messo a nudo una drammatica situazione familiare. Il genitore violento è stato arrestato

• È stato ritrovato incolume un bambino di meno di 2 anni, sparito per alcune ore a Locorotondo, in Puglia

• A Genova è stato chiesto il giudizio immediato per Giovanni Toti. In vista delle elezioni è scoppiato il caso del dem David Ermini, chiamato nel gruppo aziendale di uno dei coimputati dell’ex governatore

• Un’allieva della Guardia di Finanza ha denunciato di essere stata stuprata da un superiore, ma lui nega tutto: le indagini sono in corso

• Circa duemila abitanti di Scampia hanno partecipato a un corteo a Napoli: chiedono di riavere una casa

• Oltre 300.000 firme sono state raccolte per il referendum sull’autonomia differenziata. Ne servono 500.000

• Balneari in sciopero il 9 agosto: protestano contro l’inerzia della politica che non affronta i loro problemi

• È scomparso a 92 anni Giulio De Angelis, campione di motonautica e padre del pilota di Formula 1 Elio, morto in un incidente automobilistico nel 1986

Titoli

Corriere della Sera: Colpo al cuore di Hezbollah

la Repubblica: Meloni attacca Repubblica

La Stampa: Furia Israele, raid su Beirut

Il Sole 24 Ore: Pil, per l’Italia vicino l’obiettivo dell’1%/ In Germania giù l’economia e su i prezzi

Avvenire: Raid mirato a Beirut

Il Messaggero: Bombe di Israele su Beirut

Il Giornale: Stampa, scoppia il caso dossier

Leggo: Raid di Israele, bombe su Beirut

Qn: L’Azienda Italia va. Il governo respira

Il Fatto: Politici & affari:/ la maledizione Pd

Libero: Nella Senna fino al collo

La Verità: Nelle Olimpiadi gender/ un algerino prenderà/ a pugni una donna italiana

Il Mattino: Raid di Israele/ Bombe su Beirut

il Quotidiano del Sud: Siamo seduti su una montagna/ di tesori e non lo sappiamo

il manifesto: Fumo libanese

Domani: L’editto cinese di Giorgia Meloni/ Prove di regime contro la stampa