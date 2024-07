Tennis: Daniel Franchino vince il IV° Torneo di Terza Categoria di Paceco

31/07/2024 15:38:00

Il tennista marsalese Daniel Franchino, tesserato per il Sunshine Tennis Club Morana Salus, si aggiudica la IV° edizione del torneo maschile di terza categoria di Paceco organizzato dalla locale Asd Amici del Tennis. In finale, Franchino ha avuto la meglio su Gianluca Coppola del CT Trapani dopo un match intenso e ricco di colpi spettacolari che ha entusiasmato il pubblico presente e che alla fine ha premiato in rimonta il giovane marsalese dopo una dura lotta di due ore grazie al punteggio 3/6 - 6/3 - 10/1. Sono stati 60 i tennisti provenienti da tutta la Sicilia Occidentale, che hanno preso parte all'evento, che possedeva in dote un montepremi complessivo di 1000 euro, dandosi battaglia in sfide ad alto contenuto adrenalinico. Ottime performance anche per gli altri due semifinalisti Giorgio Parisi ed Andrea Marini.