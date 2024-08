Avvenutura enologica in Sicilia per Joe Bastianich insieme ad un suo amico produttore di olio

02/08/2024 09:20:00

L’ex giudice di MasterChef, Joe Bastianich, e Salvatore Cutrera, noto produttore di olio extravergine di oliva in Sicilia, hanno unito le loro competenze per produrre vini di alta qualità nell'isola. Questo progetto ambizioso non solo celebra la loro amicizia trentennale, ma punta anche a valorizzare il territorio siciliano.

Il progetto Cutrera@Bastianich ha preso vita durante una cena a New York. Tra racconti e promesse di future collaborazioni, una bottiglia di Barolo Conterno Monfortino 2002 ha sancito l'inizio di questa avventura. Salvatore Cutrera, produttore di olio extravergine in Sicilia, e Joe Bastianich, il giudice più temuto di MasterChef, hanno finalmente ufficializzato la loro partnership. La loro cantina sorgerà a Chiaramonte Gulfi, in provincia di Ragusa. Anche se i loro vini non sono ancora sul mercato, hanno già chiari progetti per il futuro. "La nostra azienda è nuova e giovane, piena di energia e progetti. Abbiamo già circa 15 ettari e abbiamo appena acquistato nuovi terreni situati a 500-600 metri sul livello del mare", ha raccontato Bastianich al Gambero Rosso. "La nostra idea di vino è quella di produrre in altura, tenendo conto della qualità e della sostenibilità".

La famiglia Cutrera è rinomata a livello mondiale per la produzione di olio extravergine di oliva, premiata con le tre foglie nella Guida Oli del Gambero Rosso e presente in oltre 50 Paesi. Con sei generazioni dedicate alla qualità, la famiglia è un punto di riferimento per l’industria olivicola siciliana. Ora, con l’ingresso di Joe Bastianich, figura iconica del settore enogastronomico, il focus si sposta anche sulla produzione vinicola. "La storia della mia famiglia inizia realmente con il vino alla fine del Novecento, quando eravamo proprietari di uno dei più importanti palmenti del Ragusano. Si produceva il mosto per i francesi", ha spiegato Salvatore Cutrera. La nuova cantina Cutrera@Bastianich sorgerà proprio nel vecchio palmento di famiglia, mantenendo così un legame forte con il passato.

“È stato naturale per me confrontarmi con Joe fin dal primo momento", ha continuato Cutrera. "Non solo perché è un grande professionista e appassionato del mondo enologico, ma anche per l’esperienza maturata negli ultimi venticinque anni con le cantine della famiglia Bastianich: nei Colli Orientali del Friuli e nella Maremma Toscana. Non potevo pensare a un partner – e amico – migliore”.

"Tutto è nato con una telefonata nel cuore della notte, quasi 30 anni fa. Ho risposto e ho sentito una voce che diceva: 'Ciao, sono Joe Bastianich, ti chiamo da New York perché vorrei importare il vostro olio extravergine di oliva per i nostri ristoranti'", ha raccontato Salvatore Cutrera. Da quel giorno, i due hanno condiviso molti momenti insieme. Per Joe, Salvatore è diventato un punto di riferimento in Sicilia, non solo per l'olio, ma anche per il grande amore che condividono per l'isola. Negli anni Novanta, Bastianich ha viaggiato per tutta la Sicilia, lavorando anche nelle cantine di Ignazio Miceli. "Avevo un’idea che volevo sviluppare in questa terra e parlandone con Salvatore a cena, abbiamo iniziato a immaginare di recuperare il loro antico palmento di famiglia e fondare un’azienda agricola dedicata ai vitigni storici siciliani", ha affermato Bastianich.

Il nome della società, Cutrera@Bastianich, sigilla il legame profondo tra Joe e Salvatore, con la chiocciola che rappresenta l’unione tra le due famiglie. Anche se i dettagli sono ancora riservati, i due soci hanno già scelto le varietà di uva su cui concentrarsi: Grillo, Cerasuolo di Vittoria, Nero D'Avola e Frappato. "Abbiamo tante idee e progetti in mente", affermano. Nel frattempo, Joe rassicura: "Oggi non abbiamo ancora lanciato l’azienda sul mercato, ci vorrà ancora qualche mese, ma sappiate solo che ne vedremo – o meglio berremo – delle belle!".