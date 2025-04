Vinitaly: la Sicilia celebra il riconoscimento di Regione Europea della Gastronomia 2025

09/04/2025 18:00:00

Grande entusiasmo al Vinitaly per la Sicilia, che quest’anno celebra un traguardo prestigioso: il riconoscimento come Regione Europea della Gastronomia 2025, conferito dall’Istituto Internazionale di Gastronomia, Cultura, Arti e Turismo (IGCAT). Presso il Padiglione della Regione Siciliana, produttori, istituzioni e operatori del settore si sono riuniti per brindare a questo successo e dare ufficialmente il via a un anno ricco di eventi, degustazioni e iniziative dedicate all’eccellenza enogastronomica dell’isola.

Il riconoscimento rappresenta una straordinaria occasione di visibilità per la Sicilia, non solo come terra di sapori, ma come simbolo di innovazione, qualità e rinascita culturale. Un percorso che intreccia la promozione delle tradizioni culinarie locali con un forte impegno verso la sostenibilità, la legalità e lo sviluppo dei territori.

Barbagallo: “Un’opportunità per mostrare la vera Sicilia”

A fare gli onori di casa è stato il Professor Salvatore Barbagallo, Assessore regionale all’Agricoltura, che ha sottolineato l’importanza del titolo: “La Sicilia custodisce un patrimonio unico di vini, prodotti agroalimentari, tradizioni e cultura. Essere Regione Europea della Gastronomia nel 2025 è un’opportunità unica per valorizzare le nostre produzioni e rafforzare il legame tra enogastronomia, territorio e cultura. Organizzeremo eventi e workshop in tutta l’isola, con particolare attenzione a luoghi simbolo del riscatto siciliano come Corleone e Castelvetrano”.

Queste località, un tempo tristemente note per altre vicende, diventano oggi protagoniste di un racconto nuovo, positivo e autentico, dove le eccellenze gastronomiche diventano strumenti di rinascita e motori di un turismo sostenibile.

Bellomo: “Sostenere le filiere per affrontare il futuro”

Nel corso dell’incontro, Fulvio Bellomo, Direttore Generale del Dipartimento Agricoltura, ha illustrato le politiche regionali a supporto dei produttori locali: “Stiamo lavorando per rafforzare le filiere produttive, dalla terra alla tavola. Diversificare i mercati e raccontare la vera essenza della Sicilia sono le chiavi per superare le sfide del settore agroalimentare”.

Il vino siciliano come ambasciatore dell’isola

A sottolineare il ruolo centrale del vino è intervenuta Mariangela Cambria, Presidente di Assovini Sicilia: “Il vino è un ambasciatore del nostro territorio. Promuoverlo significa valorizzare l’intera isola. Come Assovini, continueremo a lavorare in sinergia con la Regione per far conoscere i nostri vini nel mondo”.

Sulla stessa linea Antonio Rallo, Presidente del Consorzio di Tutela Vini DOC Sicilia, che ha messo in luce il valore competitivo dei vini siciliani a livello internazionale: “I nostri vini si distinguono per la loro identità, la varietà dei vitigni autoctoni e l’attenzione alla sostenibilità. Fare sistema con le istituzioni è fondamentale per rafforzare la nostra presenza sui mercati globali”.

Un anno di eventi per raccontare la Sicilia che innova

Nel corso del 2025, la Sicilia sarà protagonista con un calendario ricco di appuntamenti dedicati alla scoperta del patrimonio gastronomico isolano: degustazioni, show cooking, itinerari del gusto, laboratori con chef e produttori, coinvolgendo cittadini, turisti e operatori internazionali. Un viaggio nei sapori autentici dell’isola, ma anche un’occasione per promuovere legalità, inclusione e sviluppo economico.