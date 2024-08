Siccità, le associazioni Codici di Castelvetrano chiedono tavolo tecnico a Schifani

03/08/2024 18:40:00

Le associazioni CODICI AMBIENTE, CODICI SICILIA e CODICI – CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO, delegazioni di Castelvetrano, hanno presentato un’istanza urgente al Presidente della Regione Siciliana per affrontare la grave situazione della siccità che sta colpendo la regione.

Secondo le associazioni, da tempo si registrano numerose segnalazioni riguardo lo spreco di acqua dalla diga Delia, con gran parte delle risorse idriche che vengono riversate in mare. Sebbene le fonti ufficiali giustifichino questa pratica per motivi di sicurezza, le associazioni ritengono che la situazione non sia più tollerabile. Tale spreco d'acqua sta causando gravi danni alle aziende agricole che dipendono dall’invaso, le quali stanno diventando sempre meno produttive a causa della carenza idrica. La combinazione delle ingenti spese operative e le difficoltà di mercato sta rendendo insostenibile la continuazione delle loro attività.

In risposta a questa crisi, le associazioni richiedono al Presidente della Regione Siciliana di convocare urgentemente un tavolo tecnico per valutare i lavori necessari alla diga Trinità sul fiume Delia. L'obiettivo è quello di consentire l'accumulo delle acque senza che queste vengano disperse in mare, garantendo così la disponibilità di risorse idriche durante il periodo estivo.

Le associazioni ricordano che svolgono un'importante attività di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente. CODICI AMBIENTE è riconosciuta come associazione di protezione ambientale dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, come da decreto n. 26 del 16.1.2014.