Vinitaly. Donnafugata con i "Mille desideri". Dalla Sicilia un'app con l'IA per scoprire sapori e cantine

Donnafugata presente in grande stile a Vinitaly con i vini prodotti da tutte le sue Tenute, quelle di Contessa Entellina e Pantelleria, nella Sicilia occidentale, e quelle dell’Etna e di Vittoria, nella Sicilia orientale.

Alla kermesse veronese fa il suo debutto una recente importante novità come il Mille e una Notte 2021 Special Edition, realizzato in occasione della collaborazione per la serie Netflix Il Gattopardo. Questa sinergia celebra la serie, ispirata al capolavoro di Tomasi di Lampedusa, dove Donnafugata è il nome dei possedimenti del protagonista, rendendola la scelta ideale per omaggiare questa storica narrazione ambientata nel cuore della Sicilia, là dove sono i vigneti dell’azienda.

Per la presentazione di questa edizione speciale, Donnafugata allestirà un’area dello stand con degli affascinanti motivi grafici che richiameranno il salotto del “Gattopardo”. I visitatori avranno anche dei momenti di degustazione - alle 11.30 e alle 15.30 - dedicati a “Mille e una Notte 2021 Special Edition”; con l’hashtag #MILLEDESIDERI, i winelover saranno coinvolti ad esprimere i propri desideri contribuendo a un’opera collettiva, un cielo stellato che richiama l’iconica etichetta di questo vino.

Inoltre, Donnafugata presenterà i suoi vini vulcanici, dalla viticoltura eroica di Pantelleria e da quella di montagna dell’Etna: “Sono vini che restituiscono in modo identitario uno straordinario senso del luogo – afferma Antonio Rallo di Donnafugata - esprimendo l’essenza dei territori e dei vitigni di origine che ci impegniamo ad interpretare con fare sartoriale, vigneto per vigneto.”

I vini vulcanici di Donnafugata saranno anche protagonisti di alcuni prestigiosi appuntamenti: Ben Ryé 2017 Edizione Limitata Passito di Pantelleria DOC sarà ad Opera Wine, la degustazione che presenta il vertice della produzione italiana selezionata da Wine Spectator; Sul Vulcano 2020 Etna Bianco DOC sarà invece tra i vini protagonisti di Eccellenze Italiane, l’evento clou organizzato da Coldiretti.

Ampio spazio ai vini di Vittoria frutto di un territorio dove le uve Nero d’Avola e Frappato danno vita a “insoliti rossi” dal profilo fruttato e floreale che li rende ideali per un bere contemporaneo alla ricerca della piacevolezza soprattutto da parte dei giovani winelover.

Il Vinitaly di Verona offrirà l’occasione per parlare di sostenibilità: “Da oltre 30 anni ci impegniamo in questo ambito – afferma José Rallo di Donnafugata – e stiamo già predisponendo il nostro 1° Bilancio di Sostenibilità per documentare tutte le nostre azioni concrete che abbracciano l'ambiente, l’organizzazione aziendale e il territorio, in linea con gli obiettivi (SDGs) dell’Agenda ONU 2023 per uno Sviluppo Sostenibile.”

Infine, sarà svelata in anteprima una importante novità frutto della collaborazione tra Donnafugata e Dolce&Gabbana, in un’area dello stand eccezionalmente decorata in versione “gold”, che segna una nuova tappa della partnership tra queste due eccellenze del Made in Italy.

Nonostante le nubi che aleggiano sul vino a causa dei nuovi dazi americani, Donnafugata – grazie a tutte le iniziative messe in campo e presentate a Verona – guarda al futuro con fiducia, proseguendo la propria politica di investimenti per la qualità, la sostenibilità e la comunicazione.

L'APP CON IA CHE GUIDA TRA SAPORI E CANTINE

Immagina di poter scoprire ogni segreto del tuo vino preferito, conoscere le cantine più vicine a te e vivere un'esperienza d'acquisto completamente nuova. Tutto questo, a portata di smartphone. Softec, azienda leader nel settore dei servizi e nell'innovazione tecnologica, in collaborazione con CERISVI e con l’Enoteca Regionale di Sicilia – Sede del Sud Est, e grazie all’assessorato alle Attività Produttive della Regione Sicilia, presenterà "Smart Venues for Agrotech Ecosystem" al Vinitaly di Verona, il prossimo 8 aprile.

Grazie all'Intelligenza Artificiale, questa app non sarà solo una vetrina di prodotti, ma un vero e proprio compagno di viaggio nel mondo dell'enogastronomia. Potrai accedere a informazioni dettagliate sui vini, scoprire le cantine locali e ricevere consigli personalizzati in base ai tuoi gusti. L’obiettivo del progetto è quello di creare un ecosistema collaborativo, con una sua identità e un suo brand all’interno della filiera agro-alimentare, partendo dalla Regione Sicilia con cui è già stata attivata la collaborazione.

"Nel 2024 gli acquisti online di prodotti sono cresciuti del +6% e hanno raggiunto i 38,6 miliardi di euro, il 90,4% degli utenti dichiara di aver visitato uno o più siti di shopping solo nell'ultimo mese, Il 47,1% dichiara di fare acquisti online con cadenza settimanale e il 62% dichiara di comprare online sia beni, sia servizi - spiega Massimo Furoni, Chief Digital & Strategy Officer di Softec - questo significa che il rapporto tra prodotti nel settore Agri-Food e il consumatore si sta radicalmente trasformando. Di conseguenza, anche il ruolo giocato dal punto vendita fisico deve cambiare".

"Smart Venues for Agrotech Ecosystem" sarà quindi rete innovativa e fattiva tra produttori, consumatori e grande distribuzione, portando la digitalizzazione nel settore agroalimentare. Le peculiarità principali della nuova app, sono Smart Label e Audioguide vini IA, ovvero etichette e audioguide interattive realizzate attraverso l’intelligenza artificiale, accessibili tramite QR-Code, per fornire informazioni dettagliate sui prodotti. Le audioguide accompagnano i visitatori in un viaggio tra i vigneti e le cantine, offrendo un racconto personalizzato e coinvolgente per chi si avvicina al vino e ricco di dettagli per gli appassionati più esperti. Sarà sufficiente selezionare il vino e il livello di esperienza, per dare vita a un'audioguida su misura pronta per l'ascolto, valorizzando e promuovendo non solo il vino, ma anche il territorio che lo ha generato.

Inoltre la Customer Mobile app interagisce con il Digital Signage (segnaletica digitale), migliorando l'esperienza di acquisto in store, l’analisi dei dati per supportare le decisioni strategiche di business, la gestione della Customer Journey, ovvero gestire al meglio l’interazione con il cliente, sia nel punto vendita fisico sia in quello digitale, il marketing di prossimità attraverso sensori che interagiscono con la app e che forniscono al cliente consigli e offerte personalizzate mentre si trova all’interno del punto vendita e infine il programma di fidelizzazione dedicato al cliente turistico, che attraverso i progetti di gamification, verrà guidato alla scoperta del territorio.

"Smart Venues for Agrotech Ecosystem" si propone di sostenere la competitività e la trasformazione digitale, sostenibile e innovativa della filiera Agrotech siciliana, offrendo strumenti avanzati per il marketing digitale, l'e-commerce e la gestione della relazione con il cliente.

L’appuntamento è quindi presso lo stand del Consorzio di Tutela Cerasuolo di Vittoria Docg e Vittoria Doc, Padiglione 2 Vinitaly, l’8 aprile alle ore 12.00 per la presentazione del progetto Smart Venues for Agrotech Ecosystem" CUP G79J18000670007 - Azione 1.1.1 POC 2014-2020.