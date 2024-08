Orestiadi: gran finale al Cretto di Burri venerdì 9 e sabato 10 agosto

06/08/2024 14:21:00

Il gran finale della quarantatreesima edizione delle Orestiadi, dedicata a “la forza delle parole”,

andrà in scena venerdì 9 e sabato 10 agosto al tramonto, come di consueto al Cretto di Burri, dove per l’occasione si intrecceranno la narrazione, la musica e la danza in due inediti progetti site specific, immaginati ad hoc per le Orestiadi e per quel magico luogo, simbolo di Gibellina e del suo fondante rapporto con l’arte contemporanea.

Le serate saranno possibili anche grazie alla collaborazione con la Soprintendenza di Trapani e il Sostegno dell’Assessorato ai Beni Culturali.

Venerdì 9 agosto “La Scomparsa”, performance di Davide Enia, Serena Ganci e Olivier Dubois, con la partecipazione di Nicola Manzoni, Stephanie Taillandier. Sabato 10 agosto alle 19 ci affideremo alla forza delle parole di Danilo Dolci, con “Radio libera Sicilia”, poesie, racconti e riflessioni lette sul Cretto da Claudio Gioè e Vincenzo Pirrotta, anticipate dai paesaggi sonori di N.A.I.P e con la chiusura musicale in versione acustica di Lello Analfino. L’evento è in collaborazione con il Centro Sviluppo Creativo Danilo Dolci in occasione del centenario della nascita dell’autore.

Al termine dell’evento il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, conferirà la cittadinanza onoraria della Città di Gibellina, città dell’arte contemporanea a Claudio Gioè.