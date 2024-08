Precampionato internazionale per il Trapani Shark, ora sfida pure il Galatasary

06/08/2024 16:24:00

Partizan Belgrado, Olympiacos, ma anche Galatasary. Il precampionato della Trapani Shark è sempre più internazionale. La novità è l'amichevole con i turchi del Galatasaray durante il ritiro precampionato in programma a Bormio dal 21 agosto al primo settembre.‚Äč

La prima amichevole sarà il 28 agosto con il San Massagno e, in questo caso, si tratta di un test contro un avversario "morbido", considerato che i giocatori avranno nelle gambe le fatiche della preparazione.

Il primo impegno "tosto", invece, arriverà 3 giorni dopo, sabato 31 agosto quando, a Bormio, i granata affronteranno i turchi del Galatasary, formazione che nelle ultime tre stagioni si è sempre qualificata per le top16 della Champions League.

Quindi, si avrà il ritorno in Sicilia per il quadrangolare casalingo nel quale, tutte le attenzioni, saranno non soltanto per i granata, ma per vedere anche il Partizan Belgrado, formazione guidata dal "vate" Obradovic e che punta ad una stagione da protagonista in Eurolega. Quindi, domenica 22 settembre altra amichevole contro una formazione top d'Europa con la sfida ai greci dell'Olympiacos, sempre al PalaShark.