09/08/2024 00:20:00

Il consigliere comunale di Mazara del Vallo Giorgio Randazzo interviene con una sua nota sul "Bonus Sociale idrico" dicendo che il comune di Mazara non è ancora connesso al "Sistema Informativo Integrato". Qui la nota completa di Randazzo:

"In questi giorni centinaia di famiglie hanno ricevuto comunicazione da "Acquirente unico Spa" su indicazioni di ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) che in base ai dati economici attestati da INPS hanno diritto ad accedere al bonus sociale anche per il servizio idrico integrato - scrive Randazzo -. Tuttavia il Bonus non è stato riconosciuto automaticamente perché il comune di Mazara del Vallo non è connesso al "Sistema Informativo Integrato".

"Disattenzione" che potrebbe sacrificare centinaia di bonus (seppur il bonus ha validità 5 anni) delle famiglie mazaresi già in difficoltà per le numerose tasse, imposte e per il caro vita. L'Amministrazione comunale si attivi con urgenza all'accreditamento al SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO, se ancora possibile, o ad organizzare gli uffici in maniera tale di consentire ai cittadini il riconoscimento del bonus nella bolletta idrica che, tra l’altro - conclude - vivono anche il dramma dell'assenza d'acqua nei rubinetti in questo periodo storico, spesso, senza ottenere risposte e soluzioni celeri".