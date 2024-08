Calcio: il Marsala 1912 presenta la Squadra che giocherà in Eccellenza

14/08/2024 17:00:00

Sono stati davvero tanti i tifosi marsalesi presenti alla conferenza stampa di presentazione della squadra del Marsala 1912 che parteciperà al Campionato Regionale di Eccellenza Sicilia girone A 2024/25.

Nel pomeriggio di ieri, nella splendida cornice della “Sala Velaggio” di Baglio Basile il sodalizio lilibetano si è presentato al gran completo per affermare, senza se e senza ma, che il progetto di rinascita del Calcio a Marsala sta avendo una positiva accelerazione visto l’acquisto del titolo sportivo del Mazara 46 e considerato il lavoro di preparazione fisica dei giocatori che agli ordini di Mister Totò Brucculeri, da tre settimane, sudano le proverbiali sette camicie al fine di affrontare, già il primo settembre, la prima sfida di Coppa Italia. Un pomeriggio di festa iniziato con una breve conferenza stampa che nell’incipit ha presentato i video-saluti di Luca Giovannini, Presidente del Gruppo GHD gestore di Baglio Basile neo sponsor del Marsala 1912, rappresentato in sala dall’Amministratore Unico Francesco Spinelli e dal Direttore di struttura Girolamo Liga. Lavori che hanno visto gli interventi, per il Marsala 1912, del Presidente e del Vice Presidente Leonardo Curatolo, del Sindaco di Marsala On.le Massimo Grillo, dell’Assessore allo Sport Ignazio Bilardello e del delegato Figc Bruno Lombardo. Poi, spazio agli atleti che formano ad oggi la squadra del Marsala 1912, una kermesse di giocatori che si è mostrata in sala applauditi dal folto pubblico presente. A loro si sono aggiunti i giovani Juniores che Brucculeri ha già fatto entrare in campo nei due test match giocati qualche giorno fa. Ingresso anche per l’Area Tecnica, Medica e Logistica. Sia il Presidente Giovanni Sardone che Mister Totò Brucculeri hanno posto l’accento sulla programmazione societaria che prevederà l’ingresso di altri elementi per rinforzare ancor di più la rosa di giocatori.